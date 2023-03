SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 4:5p. Zohorna přiblížil semifinále

Hokejisté Pardubic v dramatickém duelu uspěli proti Olomouci, na jejím ledě vyhráli 5:4 v prodloužení. V 78. minutě rozhodl Tomáš Zohorna. Dynamo vede ve čtvrtfinále 3:0 na zápasy a je krok od postupu do semifinále. Zvítězilo i přes to, že po dvou třetinách prohrávalo 2:4 a v tu chvíli už mu chyběl Lukáš Sedlák. Ten dostal za úder do oblasti hlavy a krku trest do konce utkání.