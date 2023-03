Semifinále po 11 letech. Velká změna u Pardubic: urputný a vítězný styl

Vyhrály základní část a jako první projely do semifinále. Pardubice porazily Olomouc počtvrté v řadě. Znovu to byla pořádná řež, poslední výhra nese razítko 3:2. Hanáci se znovu vymáčkli. „Smekám před všemi, jak každý hráč dal do posledních deseti minut úplně všechno. Nepustili jsme je k vyrovnání,“ ulevil si dvojnásobný extraligový šampion Jan Kolář.

David Musil zvedl ruce nad hlavu a jako obrovský medvěd zabalil brankáře Romana Willa do své náruče. Tak vypadal první moment pardubické radosti z postupu do čtvrtfinále. Dynamo vyhrálo poslední zápas 3:2. Fans v olomoucké Plech areně stáli, bouřili, děkovali. Parta v bílém se šourala ze střídačky na led. Konec.

„Mimo prvního utkání bylo všechno hrozně vyrovnané. Olomouc podala neskutečně houževnatý výkon. My to neměli vůbec jednoduché, řeknu úplně upřímně, že šlo o strašně těžkou sérii. Stála nás hodně sil,“ vysekl Hanákům poklonu pardubický trenér Radim Rulík.

Olomouc favorita slušně prohnala. Když půjdete po stopách úspěchu Dynama? Druhý zápas rozhodlo 19 sekund před koncem, třetí v prodloužení. Ve čtvrtém hájilo vedení 3:2, zavřelo vrata, muselo tvrdě pracovat.

Nejdřív začalo bez Lukáše Sedláka báječně. „Byli jsme na ručník,“ utrousil olomoucký kouč Jan Tomajko. Mašina se rozjela, Pardubice dávaly góly. Na špici ofenzivy se objevil i David Musil, sólo proměnil. Gólovou oslavu předvedl tak nějak omylem, jako kdyby nevěděl, co s rukama.

Olomouc - Pardubice: Rákos ještě Konráda nepřekonal, Mandát už s dorážkou byl úspěšný, 0:3 Video se připravuje ...

Velké sólo následně předvedl Daniel Rákos, který z tribuny naskočil místo potrestaného Sedláka, Jan Mandát jeho střelu dorazil. Pardubice vedly 3:0, olomoucký maskot za chvíli začal zdarma dětem rozdávat tatranky. Jako kdyby se začal v domácí hale vyprazdňovat bufet...

Jenže! Mora ukázala, jak vypadá pojem „hrát jako poslední den v životě“. Ukázala, že i vymačkaný citron se dá ještě vymačkat. Další síly? Byly tam! „Sami sebe jsme ukolébali za prvních třicet minut. Upustili jsme od své hry, začali hrát, jako kdyby šlo o přáteláček. Tady si něco zkusím, tam si nahraju. Olomouc dala jeden gól a do konce to bylo o nervy,“ popisoval zlom pardubický bek Jan Kolář. Když Silvester Kusko snížil ve 46. minutě na 2:3, zdálo se, že by se favorit mohl rozsypat, ztratit skvěle rozehraný duel.

Místo toho se zvedl, zase se vrátil k hokeji, který nenabízí šance. Posledních deset minut se povedlo ucpat všechny mezírky. „V poslední třetině do toho dala Olomouc úplně všechno. Viselo ve vzduchu, že se všechno může ještě víc zdramatizovat. Ale my jsme náskok ubránili,“ dodal Rulík.

Zase jste pak viděli Pardubice, které drží systém, že není ostuda vyhodit puk. „Když plníme, co máme, je tady obrovská síla. Smekám, jak každý hráč dal do posledních deseti minut úplně všechno. Nepustili jsme je k vyrovnání,“ chválil celou partu defenzivní válečník Kolář.

S Pardubicemi už zažil dva tituly v letech 2010 a 2012, teď se jeho Dynamo stalo prvním semifinalistou. Takhle daleko v play off došlo poprvé po jedenácti letech.

Přepnulo po základní části do mnohem soustředěnějšího módu. Pardubice zvládaly koncovky i emotivní momenty. V posledním zápase si poradily bez Sedláka. Nikdy k zápasu celkově nepřistoupily stylem, že si jdou zahrát, vždycky fáraly a chtěly vyhrát. „V play off už to jinak ani nejde. Kdyby tady někdo takový byl, důsledně se mu vysvětlí, že jsme tady kvůli týmovému výkonu a ne kvůli osobním statistikám,“ pravil Kolář.

Když mluvil, plechy se v aréně pořád ještě otřásaly, jak domácí fans vyvolávali olomoucké hrdiny. Padli na zápasy 0:4, ale když vypustíte jednoznačný první duel série, vždycky šli na hranu. „Prohrát se může, ale když proto uděláte maximum, je to se vztyčenou hlavou,“ dodal pak i Tomajko. Trochu trpce se usmál, nechtěl končit. Kdo by chtěl balit sezonu? Dál jdou Pardubice a v semifinále je čeká někdo ze seznamu Třinec, Kometa, Hradec Králové a Liberec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:06. Nahodil, 45:49. Kusko Hosté: 03:03. Říčka, 15:00. D. Musil, 28:09. Mandát Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, F. Kočí – Orsava, Nahodil, J. Káňa (A) – Navrátil, Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kusko, Plášek ml. – Anděl, Menšík, Klimek. Hosté: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Říčka, Cienciala, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – A. Musil, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Rozhodčí Šír, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Olomouc Vše o klubu ZDE