Hvězdy, vyjeďte z depa! Tygří značka BFB přiznává trápení: Nepadá nám to

Patří do výkladní skříně Bílých Tygrů a upoutávek na sezonu. Aby ne. Trio Michal Birner (37), Tomáš Filippi (30) a Michal Bulíř (31) se řadí mezi extraligové hvězdy a velké liberecké značky, na něž lákáte publikum. Dosáhli toho dost, jsou oblíbení, respektovaní, renomé k nim patří. Tudíž na ně platí přísnější měřítka než na jiné. I proto padají otázky: Kdy to rozbalí? „Jde o to dát jeden gól a úplně jedno jak,“ reaguje Bulíř s vírou v lepší zítřky. Ty by mohly (měly) přijít už ve čtvrtek ve třetím čtvrtfinále proti Mountfieldu (19.00).

Pod Bílou věží je prozatím hotovo, čtvrtfinálová série se za smíru (nikoli míru) 1:1 stěhuje pod Ještěd. Co potřebuje Augustův výběr, aby v neděli přistával v Hradci Králové se dvěma mečboly nebo přinejhorším držel plichtu?

Ten apel svítí do dáli: týmu by neuškodilo výraznější přičinění obvykle osvědčených ofenzivních lídrů. „Je to tak,“ nedělá hloupého v play off jednobodový Michal Bulíř. „Nám hráčům, kteří by měli dávat góly, to tam bohužel nepadá. Doufám, že se to brzy otočí, týmu budeme pomáhat ještě víc a začneme překlápět zápasy na naši stranu,“ věří.

Jsou to mazáci a prověření bardi, dva ze tří i extraligoví šampioni z unikátní sezony 2015/16. Bulíř je liberecký odchovanec, ze severu Čech si odskakuje jinam jen nakrátko. Michal Birner navléká modrobílý úbor posledních pět sezon, Tomáš Filippi z předchozích jedenácti ročníků zná vedle Liberce jen dvě další adresy: Magnitogorsk a Chabarovsk. Když na severu slavili první extraligový primát, Filippi zvedal nad hlavu Gagarinův pohár.

Logicky je najdete mezi nejvytíženějšími forvardy, na přesilovce samo sebou. Nikoli však na vedoucích příčkách týmové produktivity.

Bulířovi ublížila dvě dlouhá zranění, kvůli nimž stihl jen dvacet mistráků v základní části a stále není zcela fit. Vrátil se na předkolo play off proti Plzni, připsal si nahrávku, kouč Patrik Augusta mu hledal ideální místo v základu. Ocitl se v první, brzy ve třetí lajně, odkud se probíjí. Birner je na gólu a dvou asistencích v sedmi bitvách, Filippi z téže zátěže vytěžil dva body. „Člověk to v hlavě má, přemýšlí nad tím,“ přiznává Bulíř, že nad slabými výtěžky dumá.

Rozhodující gól v utkání Sparta - Liberec slaví spolu se střelcem Bílých Tygrů Michalem Birnerem i Tomáš Filippi, nyní se jim ovšem nevede







Zároveň je zapotřebí najít balanc, nenechat se otrávit a ovládnout mysl černými úvahami. „V play off chcete vyhrát jako celý tým a nechcete se moc soustředit na své věci,“ podotýká.

V play off platí, že elitní formace se dost často navzájem pokryjí a rozhodují zálohy. Může být. Tygry nyní táhne především druhá formace Adama Najmana s letcem Oscarem Flynnem na křídle, kde si (nejen) defenzivní úkoly zdatně plní Michael Frolík.

K nim připočítejte žolíky, například Adama Dlouhého, jenž před týdnem spasil tým v osudovém boji proti Indiánům dvěma trefami. Anebo rychlonohého Jakuba Rychlovského, další tvář budoucnosti v organizaci.

„I z NHL to znám. Důležité zápasy většinou rozhodují kluci ze třetích, čtvrtých lajn, protože hráči prvního a druhého útoku jsou dobře pokrytí. A pak vykouknou ostatní jako třeba proti Plzni Dlouhán, který dával strašně důležité góly. Pro úspěch potřebujete všechny čtyři řady. Jsme rádi, že mladí kluci se přidali a snad i my starší se trochu probudíme a přispějeme,“ pousměje se Frolík, ačkoli zrovna o něm se jako o hráči, jenž by měl bodově přidat, tolik nemluví.

Pokud to vezmete v globálu, na první pohled Liberec netíží problém, v Hradci neměl daleko k vysněnému odskoku 2:0, vede si dobře, ukazuje sílu. Jenže! Je otázkou, jak dlouho vydrží na vlně bez produktivity obvyklých tahounů. „Doufám, že se chytím jedním gólem, po kterém ze mě trochu spadne tlak. Pak se člověku hraje hned jinak. Jde o to dát jeden gól a úplně jedno jak,“ hledá Bulíř cestu.

Pohled na jeho bodové konto pořád ještě nevypadá tak škaredě jako okolí sešité rány na jeho operovaném lýtku. K tomu připočítejte lehký bugr v hlavě. „Není to jednoduché. Byl jsem nějakou dobu mimo hru, ale na druhou stranu jsem rád, že hrát můžu. Zbývá se chytit gólem a zdvihnout si trochu sebedůvěru. Věřím, že se to zlomí,“ nemíní se poddat negativním náladám hráč, jenž v minulé sezoně zatroubil na všechny strany 60 body (29+31) v 58 utkáních za Plzeň.

Vše „zlé“ je i pro něco dobré. V Liberci je odpovědným lidem i tak celkem do zpěvu, za pochodu se v klubu ubezpečují, že do budoucna je na kom stavět. Přestavba rolí běží. Ve finále je pokaždé lepší, pokud výraznější data vykazuje mladá krev než dlouholetí držáci. Tak to zkrátka je.

Na druhou stranu, v play off víc než kdy jindy platí: Teď a tady. Ukázaná platí. A je potřeba, aby potřebnou mozaiku skládali všichni borci.

Tím, co dovedou nejlíp. Účinnou palbou a kreativitou, vedoucí k cíli.

Ve čtvrtek večer může (měl by) BFB rozjet závod za lepšími časy.

