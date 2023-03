Nekonečná pauza je u konce. Nikdy Most! hlásí Bulíř po zákroku ve špitálu

Vynechal čtyři měsíce plné mistráků, loni uspořádaný a ostře sledovaný comeback Michala Bulíře z Plzně do Liberce se rozdrolil do nezáživného kamarádění s berlemi. Sezona až k breku. Pořád se však může proměnit ve sladký konec. Z nehrajícího kapitána Bílých Tygrů se znovu klube hrající centr. Pod Ještědem doufají, že bude k dispozici už na středeční první duel předkola play off s Indiány (18). „Už se nemůžu dočkat,“ říká upřímně 31letý útočník pro iSport.cz.

Naposledy se po extraligovém ledě producíroval před Vánoci, poté si Michal Bulíř vybral více než dvouměsíční volno. Na říjnovou zlomeninu v kotníku navázal kurýrováním řezné rány na noze, k níž přišel při zápase v Litvínově. Na týdny po zákroku v mosteckém špitálu nezapomene. „Jak se říká Dycky Most!, tak já říkám Nikdy Most…“ ošívá se ještě nyní.

Stihnete se dát plně do kupy na startovací zápas série?

„Není to ještě jisté. Doufám, že mě zranění pustí do hry, ale rozhodne se po dopoledním rozbruslení. Věřím, že to klapne co nejdřív, protože mě nebaví se na hokej jen koukat.“

Kolik poctivých a plnohodnotných tréninků máte za sebou?

„Připravený jsem, na ledě jsem začal někdy před dvěma týdny a postupně si přidávám. Všechno ladíme k tomu, abych mohl naskočit a pomoci, pokud to půjde. Pauza