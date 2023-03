Dostal ránu do hlavy a Hradec vyhrál. Nepískl bych to, překvapil Jank

Klíčové momenty měl hodně zblízka. Hradecký obránce Bohumil Jank nejprve sledoval, jak se 71sekund před koncem třetí třetiny bortí šance na sladkou výhru – Petru Jelínkovi sice uštědřil ránu, ale i tak liberecký kapitán srovnal na 1:1. V prodloužení byl silák Mountfieldu hutně naremplován na mantinel Adamem Najmanem, Východočeši šli do přesilovky, kterou po šesti sekundách proměnil Aleš Jergl. Lvi urvali druhý triumf ve čtvrtfinálové sérii extraligového play off a v pátek si pod Ještědem mohou opatřit mečbol. „Dáme do toho všechno, aby se nám podařilo vyhrát a jeli jsme domů se dvěma body navíc,“ hlásil Jank v rozhovoru pro iSport.cz a ČT.

Nastavení netrvalo dlouho, také proto, že po ataku Adama Najmana na vás jste dostali rozhodující početní převahu. Kolik jste napočítal hvězdiček kolem hlavy?

„No, pecka to byla suprová… (usmívá se) Takhle se hraje play off, já bych to možná ani nepískal. Rozhodčí se rozhodli takhle. Ani bych to tomu hráči nevyčítal, takhle se zkrátka play off hraje. Já s tím musím počítat.“

Přišla hradecká přesilovka a po šesti vteřinách bylo jasno…

„Já jsem za kluky z přesilovky strašně rád, že to tam padlo, protože gól akutně potřebovali kvůli zvýšení sebevědomí. Jsme nesmírně rádi za výhru, je to hrozně důležité vítězství. Machy (Matěj Machovský) nás několikrát podržel, střídačka se semkla, tým ukázal charakter, což je super. Doufám, že v pátek zvládneme další zápas.“

Do utkání jste měli vynikající start, Liberec jste pustili k jediné střelce na branku v první části. To je unikátní a strašně důležitý vklad do bitvy, souhlasíte?

„Určitě. Ono to vyplývá z našeho systému, z naší hry. Jde nám o to, abychom soupeře moc nepouštěli do naší třetiny, ba naopak tlačili my na ně.“

Jak se ovšem zachovat před prodloužením ve chvíli, kdy vám mezi prsty proklouzne narýsované vítězství?

„Po jejich gólu to bylo pořád jenom 1:1, v kabině jsme si řekli, že musíme pořád hrát svoji hru. Tlačit se do nich, do brány, z čehož může vyplynout faul nebo i gól. A takhle to i dopadlo. Strašně si toho bodu vážíme.“

Liberecké srovnání Přišlo z přesilovky při trestu pro váš tým za příliš mnoho hráčů na ledě. Místo čtyř jste na ledě v jednu chvíli byli až v šesti. Co bylo špatně?

„Občas se to přihodí, byl to nešťastný moment. Hra šla už docela dopředu, my ji otočili, v tu chvíli střídali kluci, skákalo se zpátky na střídačku… Je tam nějaké ochranné pásmo, rozhodčí to pískli, s čímž my nic neuděláme. Tohle je vyloženě naše nešikovnost.“

Hraje se na góly, ale i potyčky jsou v play off zásadní. V sérii se vytvořila zajímavá dvojice Marcel – Vlach. Vy jste taky kus chlapa, nesvrbí vás někdy ruce? Anebo se záměrně držíte zkrátka?

„Vlašáka znám hrozně dlouho, ale hlavně jsme rádi, že v týmu máme Mácu, který na ledě budí ohromný respekt. A co se mě týká, pokud se něco semele, vyhýbat se tomu nebudu. Hrajeme play off a v něm se musí jít do všeho naplno. Na druhou stranu nejezdím po ledě, abych bitky vyhledával a pral se. Od toho na ledě nejsem.“

Matěj Machovský si po nástupu do brány připsal dvě výhry. Strašně důležité pro Hradec, ale i přímo pro něj, že?

„Samozřejmě. Jsme za něj strašně rádi. Machy hrozně dlouho nechytal, pak u nás dostal jeden nebo dva zápasy před play off, kde to taky výborně vychytal. On je úžasný gólman a suprový kluk do kabiny. Jsme rádi, že máme takhle vyrovnanou dvojici a můžeme se spolehnout jak na Kiviho, tak na Machyho.“

Už si trochu představujete, že v případě třetího vítězství si domů povezete dva mečboly?

„Ne, to vůbec. V pátek začíná zápas za stavu 0:0 a bude stejně těžký jako tenhle. Dáme do něj všechno, aby se nám podařil vyhrát a jeli jsme domů se dvěma body navíc.“

Očima kapitána Tygrů Petra Jelínka

Na začátku nám vůbec nešly nohy

„Jeden gól je málo, chce to víc se tlačit do brány, víc střílet, dostávat jejich gólmany pod tlak. Přijde mi, že hrajeme moc okolo. V první třetině jsme měli snad jednu střelu na bránu, což není úplně ideální. Machovského jsme moc neprověřili. Představovali jsme si začátek lepší, vůbec nám nešly nohy, byli jsme zaskočení. Od druhé třetiny jsme to zvedli a byl to vyrovnaný zápas.

Hradec má teď sice lehkou psychickou výhodu, ale to není rozhodující, všechna dosavadní utkání byla vyrovnaná. Hlavně musíme dávat víc gólů. Kluci z první lajny jsou výborní hokejisté, profesionálové, dostanou se z toho sami a věřím, že začnou dávat góly v pravou chvíli.“