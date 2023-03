Od zdraví k rozdílovému Pospíšilovi. A opět s vášní! Šest úkolů pro Kometu

Video se připravuje ... Kometa se vzpírá, výsledkově drží s Vítkovicemi krok. Sedmý tým základní části má zbraně na to, aby favorita eliminoval, ale musí je vždy dokázat použít a také si přivolat přízeň štěstí. Jinak silného rivala ve čtvrtfinále hokejového play off nesvalí. Dosud nejlepší výkon Brna v sérii (zatím 2:2) byl ten poslední. Stejně na to musí jít i v sobotu v Ostravě, jinak se dostane Martincův soubor na hranu konce sezony. Co potřebuje k úspěchu? Web iSport.cz vybral šest bodů.

Furcha, který to zavře Na výkonu Dominika Furcha je Kometa bytostně závislá. Úřadující šampion švédské ligy dělá v brance psí kusy, aby nepustil puk za svá záda. Slabší chvilku si vybral při Krenželokově střele ve třetím duelu, od té doby je zase takřka dokonalý. Odchovanec Slavie ví, že pokud inkasuje víc než dvakrát, těžko přivede spoluhráče k vítězství. S enormním tlakem však umí pracovat, je vidět, jak je koncentrovaný na každý okamžik. A když bude nejhůř, na střídačce už je připravený mazák Marek Čiliak, jenž vykurýroval nemoc.

Vášeň, kterou spálí soka Hráči to vědí nejlíp sami, jestli dali do třetí bitvy série úplně všechno, jak je v play off nezbytné. Kometa působila oproti dynamickému soupeři ospale, bez drajvu. Porážka byla neodvratná. Přes noc přišel zásadní obrat. „Kluci se vyspali, byl jiný den," glosoval to věcně kouč Patrik Martinec. „Něco jsme si k tomu všichni řekli. Ráno jsme si ukázali pár věcí a snažili se to změnit. Lidi se dostali do varu a tlačili nás," vysvětloval obránce Marek Ďaloga. Tahle vášeň, spalující vítkovické ambice, musí být ve hře pokaždé. Ryze hokejově to Brno rozhodně neuhraje. Kometa - Vítkovice: Ďaloga nabral rychlost a předložil puk na Zaťoviče, 1:0

Zdraví, které nezradí V obou šatnách řádí viróza, nepříjemné nachlazení s horečkami. Do poslední partie nenastoupili útočníci Koblížek, Vincour a Kollár. Všichni prý kvůli nemoci. Pár dalších borců hrálo s limity. Jde se přes bolest. „Každý se s tím snaží bojovat. Hodně kluků mělo teplotu, ale zvládlo se to. Tyto věci mužstvo semknou a můžou v dalších zápasech strašně moc pomoct,“ uvedl zadák Marek Ďaloga. Nikdo vám oficiálně neřekne, kdo s čím zápolí. Kometě by se návrat aspoň dvou útočníků šiknul. Andrej Kollár s Tomášem Vincourem jsou důležití na oslabení.

Přesilovky, které podrží Kapitán Martin Zaťovič to vystihl: V extralize všichni vědí o všech všechno…Hlavně proto není přesilovka Komety, nejlepší v základní části, v sérii tak ničivou zbraní. Vítkovice jsou na ni skvěle takticky připraveny, zvládají v obranném pásmu aktivně bruslit. Extra pozornost logicky dostává mozek kombinací Petr Holík, k němuž volí protihráči rychlý přístup. Přesto ho začali trenéři využívat ještě víc. V poslední bitvě hrál početní výhody s oběma pětkami, celkem strávil na ledě rekordních 10:52 minut! Také on přispěl k tomu, že domácí vstřelili vítězný gól při hře pěti proti čtyřem. Celkem šel centr přes 26 minut, což je jeho největší porce v sezoně. Kometa - Vítkovice: Horký nakonec zakončením ze slotu navýšil vedení v přesilové hře, 2:0

Juniory, kteří se neleknou Pokud se neuschopní Vincour a spol., zase půjdou do hry mladíci. Juniorská formace Šalé-Zembol-Boltvan má za úkol ulevit jiným útokům a při občasném pobytu na ledě neinkasovat. To se jí ve středu povedlo, což Kometě hodně pomohlo k triumfu. „Zvládli to velmi dobře,“ ocenil kouč Patrik Martinec. Teenageři byli na ledě vidět a obrovitý centr Jakub Zembol ukázal při svém prvním startu ve čtvrtfinále také svaly. Když Lukáš Kovář nešetrně trefil kolenem Eduarda Šalého, okamžitě se vydal kamaráda pomstít. Ukázal, že se umí postavit za tým.