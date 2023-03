Flynn: Okuliar? Prasárna! Něco šílenýho. Přifilmoval to, řekl Slovák

V osmé minutě dostal Oscar Flynn od Olivera Okuliara škaredou ránu do hlavy. Není vyloučené, že Liberec pošle podnět k disciplinární komisi. Na ledě dostal slovenský útočník dvě minuty a po utkání od Flynna co proto. Útočník Bílých Tygrů musel kousat tvrdý atak i porážku 1:2, díky níž Hradec vede ve čtvrtfinálové sérii extraligového play off 3:1 a v neděli může rozhodnout o postupu do semifinále.

Flynn je zvyklý mluvit tiše, ale to neznamená, že ho nic nevytočí. Vytočí… „Popravdě jsem to ještě zpětně neviděl, ale kdyby to bylo líp trefený na hlavu, je to na ukončení kariéry. Za mě to byla prasárna! Viděl jsem jeho pohled předtím, než mě sejmul. Víc bych to asi nekomentoval, to bylo něco šílenýho…“ zlobil se na hradeckého útočníka.

Okuliar přiznal, že v tomto případě šlo o nedovolené pozdní dohrání, ale pak už s Flynnem nesouhlasil. „Bylo to pozdě, ale nejsem si vědomý, že bych mu mířil na hlavu, z jeho strany to bylo trochu přifilmované, když další střídání naskočil na led. A o přestávce jsem se mu omluvil,“ vyťukal Okuliar na twitter.

Hradecký kouč Tomáš Martinec se neobává, že by jeho svěřenec měl dostat disciplinární stopku. „Nemyslím si,“ zavrtěl hlavou. „O přestávce jsem se na zákrok díval. Byl to zbytečný faul, ale nevymykal se zákrokům, které v play off vidíme.“

Leckdo vám poví, že Liberec je v celé sérii až příliš hodný. Měl by přitvrdit, ukázat větší touhu. Mluvil o tom i kouč Patrik Augusta. „Musíme se víc tlačit do zakončení a být odvážnější. Na můj vkus hrajeme po obou stranách a netlačíme se do prostorů, kde to bolí.“

Flynn to vidí podobně. Má za to, že Tygři musí v neděli přitvrdit. „Určitě, když nás tam řežou,“ pravil a vrátil se ještě k hitu Okuliara. „Když někdo udělá takový zákrok, je tam od toho rozhodčí, aby držel nějakou lajnu. Ale když to projde jednomu týmu, úplně vidím, že tomu druhému to už neprojde. Ale hlavně musíme hrát náš hokej. Ještě jsme neukázali, co umíme,“ tvrdí Flynn.

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 1:2. Hradec si vypracoval do dalšího zápasu mečbol Video se připravuje ...

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Mountfield HK Vše o klubu ZDE