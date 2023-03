Sparta Třinec přestřílela, výhru ukradl Kacetl. Marcinko napodobil Formana

Policie, která byla ve Werk Areně přítomná, ho měla rovnou zatknout. Vezměte jed na to, že sparťané by si to moc přáli. Brankář Ondřej Kacetl je totiž v pátečním čtvrtém duelu čtvrtfinále Generali ČP play off vyloženě okradl. Celkem mířilo jeho směrem 71 střel, za záda však brankáři Třince prošla jediná. Oceláře dotlačil k výhře 3:1 a srovnání stavu série na 2:2.

Nekompletní museli jít sparťané do čtvrtého čtvrtfinálového setkání s Třincem. Stopku na jeden duel od Viktora Ujčíka vyfasoval Miroslav Forman. Ve třetím duelu sekl mezi nohy beka soupeře Mariana Adámka. „Faul to byl. Nesmí se to stávat. Každopádně v tom nebyl úmysl, ale spíš nešikovnost. Dostal jsem krosček, snažil jsem se mu jít z otočky do hokejky. Sám jsem byl překvapený, jak mi hokejka vyletěla nahoru. Trefila ho mezi nohy. Mrzelo mě to,“ kál se vyhlášený bojovník.

Zbytek čtvrtečního duelu sledoval ze šatny. „Nejtěžší moment kariéry. Vím, jak byl zápas důležitý. Dvě a půl třetiny jsem chodil po šatně tam a zpátky. Byl jsem nervózní. Velký dík klukům, že zápas zvládli,“ přidal.

O den později na Formana ve stejném duchu navázal Ocelář Tomáš Marcinko. V 16. minutě po souboji před brankou Pražanů sekl do slabin Stefana Warga. Obrovitý Švéd se k zemi skácel jako vzrostlý strom. Marcinko se po zásluze odebral do kabiny. Navíc se přihlásil o to, aby kouči Zdeňku Motákovi scházel minimálně v nedělním pátém dostaveníčku v metropoli.

Třinec - Sparta: Marcinko napodobil Formana, Warga trefil mezi nohy a dohrál Video se připravuje ...

„Otázkou je posouzení zákroku. Nechci se pouštět do nějakého hodnocení rozhodčích. Už jsem ten faul ale viděl. Záleží na výkladu pravidel, nechám to být. Bylo to v zápalu boje. Neudělal to schválně, stejně tak Formič o den dřív. Ruka vyletí a je to tam,“ krčil rameny trenér Moták. „Je ale zajímavé, že Marci v sérii vynechal dva zápasy a my jsme je oba vyhráli. Asi ho budeme muset vyndat ze sestavy,“ přidal s úsměvem.

Sparta v pětiminutové přesilovce kvapem srovnala na 1:1. Už po 42 sekundách utkání totiž brankový účet otevřel přesnou dělovkou Martin Marinčin. Za rudé dorovnal Roman Horák, který dorazil střelu po té, co kapitán Michal Řepík orazítkoval obě tyče. O možné další trefy a dlouhou početní výhodu se hosté připravili dvěma fauly.

Pražané byli prakticky celý duel střelecky aktivnější, výrazně nebezpečnější. Celkově páteční večer ovládli 40:18 na střely na branku. Ještě extrémněji vypadá součet ran mezi tři tyče, mimo branku a zblokovaných – 71:34 ve prospěch Sparty!

Jenže tu máme dva důvody, proč se reprezentanti metropole za celý večer radovali jen jednou. Tím prvním je zloděj Ondřej Kacetl, který si celý zápas vedl skvěle. Střelce hostů deptal, až na jednu výjimku je vymazal. Ukradl pro svůj tým druhou výhru. Druhým důvodem je to, odkud sparťané stříleli. Většina pokusů totiž šla z prostoru od modré čáry nebo od mantinelů.

„Měli jsme spoustu střel, ale žádné vyložené šance. Střely nebyly z pozic, odkud můžeme góly dát. Chyběla nám clona, větší důraz. Přesně to, co měl ve hře Třinec, jsme my tentokrát neměli,“ hlesl trenér Pražanů Miloslav Hořava.

Rozhodující branku zapsal Daniel Voženílek, který ve 48. minutě fantasticky za tělem tečoval střelu Lukáše Kaňáka a odpálil strop natřískané Werk Areny. Do Prahy se série přesouvá za vyrovnaného stavu.

