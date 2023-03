Kat Kacetl zahnal Spartu do kouta. Kolos musí ukázat sílu

Neříkejte ve sparťanském táboře raději to jméno… Fanoušci i hráči z něj musejí mít osypky. Ondřej Kacetl. Třinecký fantom, jenž v pátém utkání čaroval. Opět. Hlavně díky němu se role obrací. Sparta, pasovaná za favorita série, je zahnaná v koutě. Po porážce 0:3 je krok od vyřazení. Oceláři měli rozkodrcanou základní část. Ani v předkole nezářili. Ale i tak jsou blíž semifinále, do něj mohou vstoupit v úterý. „S námi to nezamává!“ hlásí sparťanský obránce Michal Kempný.

Kolikrát byl v předklonu, aby se pořádně vydýchal. Hodně pil. V jednu chvíli si i sundal masku. Potřeboval si oddychnout.

Byl v ohni střel. Třinecký brankář Ondřej Kacetl celkem lapil 32 pokusů, deptal domácí hlavně v početních výhodách. „Podal nadstandardní výkon,“ souhlasil třinecký kouč Zdeněk Moták. Ale nechtěl chválit jen jeho. Ale i celý tým. Třinec zblokoval celkem 37 (!) střel! „Hráli obětavě, žrali puky,“ musel uznat domácí zadák Michal Kempný.

Karty jsou rozdány jasně. Sparta už si nesmí dovolit v úterý zaváhat. A toužebně vyhlíží případný sedmý zápas. Na obří kostce v O2 aréně, do níž dorazilo přes 14 tisíc fanoušků, se během utkání objevovala reklama na fanshop.

Aby si sparťané koupili trička s nápisem: Ukaž sílu bojovníka! To je motto, jímž se teď musí řídit celá kabina. Pražský tým po vydařené druhé části sezony vstupoval do čtvrtfinále s cejchem favorita. I přesto, že čelí třineckému kolosu, jenž má vítězný hattrick. Jenže aktuálně je rozpoložení už jiné.

Sparta je v úzkých. Naopak Oceláři se dostávají do typického play off módu.

Vrací se jim do žil vítězná DNA. Nikam se necpat, poctivě bránit, blokovat a věřit brankáři. „Musím poděkovat hráčům. Byl to zodpovědný a kvalitní výkon,“ uvedl trenér Moták. Ale zůstával při zemi. Dobře ví, komu čelí. Spartě, která před play off větřila obrovskou šanci, že čekání na titul od roku 2007 by mohlo skončit.

Mohlo… Ale teď plán dostal trhliny. „Ale my jsme čekali, že to bude těžké. V žádném případě nejsme překvapení,“ uvedl domácí kouč Miloslav Hořava. „Určitě vím, že to s námi nezamává. Budeme bojovat do poslední chvíle,“ přidává se odhodlaně klíčový obránce Michal Kempný.

Kde se zápas lámal? Ve druhé třetině. Jeden z fanoušků Sparty to vystihl trefně. Zahalekal: Všechno chytne ten Kacetl!

Mluvil z duše všem, kterým v žilách koluje rudá krev. Podle oficiálních statistik byl poměr střel ve druhé části drtivý. 17:1 pro domácí! Ale nic z toho. Sparťané promarnili čtyři přesilovky v řadě! A bylo to pořád podle stejného scénáře. Série přihrávek mezi Sobotkou a Kempným. Potom na Řepíka. Ale jakmile se kdokoliv odhodlal ke střele, třinecký gólman odolal.

„Ano, máte pravdu, bylo to moc strojové,“ uznal kouč Hořava, že chyběl nápad a myšlenka. Pouze jednou se Kacetlovi zatoulal puk za záda. A stala se z něj kořist. Rychle po něm! Ovšem i tenhle souboj vyhráli hosté a puk odklidili.

Na třineckém brankáři bylo vidět, že toho má plné zuby. Před čtvrtou početní výhodou soupeře se musel na chvíli vydýchat. Sundal si masku a předjížděl se v předklonu.

„Tohle se musí zlomit!“ křičel moderátor do mikrofonu před třetí částí. Mohlo se to změnit. Protože domácí měli rychle k dispozici pátou přesilovku. Ovšem opakoval se neustále stejný scénář. Už z toho byla křeč, trápení.

Sparťanští fanoušci povzbuzovali: „My chceme gól!“ Ale umějí to i víc nahlas. Také na nich byla už cítit frustrace. Zvlášť, když přišla další přesilovka. A výsledek? Nic nového pod sluncem… Suma sumárum: šest přesilovek za sebou. A nic. Velké nic. „Věřím, že to zlomíme,“ přeje si domácí útočník David Tomášek.

V hledišti nechyběl ani Jiří Hrdina, legenda Sparty. Po první třetině vyťukal na Twitter, že se mu vůbec nezdálo vyloučení na konci úvodní části. Cítil zlost. Po něm přišel třinecký úder, kdy se nadvakrát v početní výhodě prosadil osvědčený kanonýr Martin Růžička.

Nejdřív zblízka trefil tyčku, potom už zavěsil. Vyskočil radostí zrovna před třineckým kotlem. Z něj se ozvalo: „Už je tam!“

Třinec se dostal do vedení, pak se dal na modlení a na bránění. Rozhodl až v závěru při hře bez brankáře. Také Hrdina, trojnásobný držitel Stanley Cupu, musel kroutit hlavou, co všechno domácí nedali. V rozhovoru pro Sport Magazín v úvodu série byl optimistický „Sparta má letos největší šanci na titul za posledních pár let. Věřím, že to vyjde!“

I teď stále věří. Ale karty už jsou rozdány jinak.

Blíž je Třinec. Sparťanský kolos musí ukázat, že má srdce bojovníka.