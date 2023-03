Rozhodčí se utrhli, střelci taky. Hradec rozjásal Okuliar, viník bez trestu

Znovu se o něm hodně mluvilo. Hradecký útočník Oliver Okuliar se stal ústřední postavou závěru série mezi Mountfieldem a Libercem. Ve čtvrtém zápase trefil do hlavy Oscara Flynna, ale trest nedostal, soupeř neposlal podnět disciplinárce. Takže? Urval pro sebe hlavní roli. Zápas číslo pět rozhodl jeho gól, Mountfield vyhrál 6:4 a chystá se na semifinále. Bílí Tygři začnou novou éru.

Když Hradec vyhrál základní část, hned v play off vyhučel. Ale teď píše jiný příběh, daleko sladší. Liberec porazil 4:1 na zápasy a po pěti letech si zahraje semifinále. Nejvíc pikantní na celé sérii? Poslední zápas rozhodl Oliver Okuliar, vstřelil vítězný gól, k tomu zařídil důležitý vyrovnávací na 3:3. Přitom se čekalo, že ho disciplinární komise z akce škrtne.

V minulém zápase totiž trefil Oscara Flynna do hlavy, ani tak se nečekalo na stopku. Spíš se spekulovalo, jak vysoká bude. Nakonec žádný trest. Důvod? Liberec neposlal podnět. Podle informací ze zákulisí se kluby v průběhu série domluvily, že si nebudou vyřazovat hráče a posílat na sebe hlášení. Co rozhodčí nevidí, neřešíme.

„Viděli jste asi taky na videu, jak to vypadalo, že jsem mu trefil bradu. Ale je to hokej, hrál dál, nemůžeme tady brečet. Nejsem zákeřný hokejista, který by šel po hlavách, taky jsem technický hráč, nechci, aby se tyhle věci děly,“ poznamenal k zákroku Okuliar. „Tohle byla smůla a Oscarovi jsem se omluvil,“ dodal.

Hradec byl většinu série lepší, platilo to i v pátém utkání. Dvacet minut byste hledali Liberec na ledě lupou. Nebyl tam. Nic. Brankář Jakub Neužil do práce dorazil, ale trvalo, než se připojil zbytek. Hradec vedl ve 22. minutě 2:0. Sedíte v hledišti, máte pocit, že přesně víte, co přijde dál. Funus Bílých Tygrů.

Ale pak se všechno rozjelo.

Přesně, jako když čekáte Čtvero ročních období, ale místo Vivaldiho začne hrát Sepultura. Roztrhejte saka, rozjíždí se metal! Petr Jelínek dal dva góly, otočka na 3:2 pro Liberec. Za Hradec srovnal Bohumil Jank po úprku z trestné lavice, když mu gól připravil Okuliar. Parádní akce.

Až na to, že od té chvíle se led změnil na pár minut v arénu, kde se může úplně všechno. Rozhodčí Jiří Ondráček s Oldřichem Hejdukem najednou úplně přestali pískat fauly. Rozjel se blázinec. Začal právě Jankovým vyloučením, když domácí bek složil před bránou Jaroslava Vlacha. Liberec se čertil, že dvojka za úder do obličeje byla sakra málo.

A tak se spustila série zákroků za hranou, absolutní blázinec, kdy nevíte, co je faul a co není. Postupně vášně ale ochladly. Za stavu 4:4 přišla druhá velká Okuliarova chvíle. Zdálo se, že snad pod ledem procpal puk skrz Neužila. Hotovo, 5:4 a další trefu přidal Mountfield při power play.

„Brácha mi říkal, že mě v ničem kloudném pořádném ještě nebylo vidět. Tak jsem se snažil,“ poznamenal Okuliar. Hradec čeká na semifinálového soupeře. A Liberec? Tam začne nová éra. Končí kouč Patrik Augusta, brzy se chopí oficiálně vlády Filip Pešán.

