Jelínek u Tygrů (asi) končí: Mám na to pořád. Nebo ne? Štvalo ho, když nehrál

Pod Ještědem podle všeho končí. Liberecký kapitán Petr Jelínek (38) by si zasloužil lepší konec, během devíti let odvedl Tygrům obrovskou práci. Tu, kterou vidíte a ještě víc tu, která se děje za kulisami a z níž tým čerpá odvahu a sebedůvěru. I v neděli veterán táhl svůj tým dramatem, leč nevyšlo to. Severočeši padli ve vynikající páté partii 4:6 , přesto dříč Jelínek prokázal, že na extraligu jednoznačně má i nadále. „Pokud tohle byl poslední zápas, tak stál za to. I když jsem chtěl dát tři góly. Ale i dva jsou hezké,“ pousmál se po vyřazení, z nějž však odešel skoro jako šampion.

Vypadalo to, že sérii vrátíte do Liberce. Rozhodl gól Hradce na 3:3, že to asi nedopadne?

„Hlavně jsme do utkání vstoupili bojácně, nervózně a byli horší. Asi podesáté jsme inkasovali první gól… Každopádně jsem hrdý na tým, jakým stylem jsme se vrátili. Chvíli jsme vedli, ale oni nám rychle vyrovnali, potom jsme se přetahovali a pak už nám asi chyběly síly a možná i štěstí na další otočku. Hradec zaslouženě vyhrál.“

Díky čemu především? Jak moc vás poznamenalo zranění Petra Kváči ve třetím duelu?

„Kvaky je výborný gólman, ale to Kuba Neužil taky. Skočil do toho rovnýma nohama, chytal velice slušně, držel nás. Tohle problém nebyl. Byl v tom, že jsme pokaždé prohrávali. Ať je to jak chce, dotahování stojí daleko víc sil, o jeden gól jsme byli horší, oni šťastnější. My nevedli v devíti případech ani jednou, to je pak těžký.“

Sezona Liberce byla klopýtavá, složitý začátek, velmi slušný konec. Váš pohled?

„Začátek byl všelijaký, od prosince, ledna jsme se ale hodně zvedli. Jsem pyšný na kluky, jak jsme odehráli závěr sezony, který byl od nás parádní. Bohužel systém je nastavený tak, že postupuje i dvanáctý tým, který by normálně hrál play out. Ze sportovní stránky mi to nepřijde fér. Posledních deset zápasů jsme se rvali o čtyřku, což nám vzalo docela dost sil, zatímco Plzeň v uvozovkách odpočívala a pak jsme s ní bojovali na pět zápasů. Ale to si musí vyřešit jiní lidé.“

V Liberci asi končíte, smlouva vám nebyla nabídnuta. Cítíte se na pokračování kariéry?

„Je možné, že skončím, nabídku jsem zatím nedostal. Pokud by měl někdo zájem, může mi zavolat... (usmívá se) Ale u Tygrů to byl asi poslední zápas.“

Bude vám 39 let, jak to vidíte dál?

„Tak myslím, že jsem ukázal, že na to pořád ještě mám, ne? Nebo ne?“ (usmívá se)

Za mě ano.

„Hrozně záleží na tom, zda dostanu nabídku, nebo nedostanu. Pokud ne, bude to vyřešené. Možná bych zůstal v klubu i v jiné funkci, uvidíme. Teď na to ale úplně nemám myšlenky, chtěl jsem si maximálně užít závěr v klubu, kde jsem odehrál devět nádherných sezon. Byly to nejlepší a nejúspěšnější roky mé kariéry. Pokud tohle byl poslední zápas, tak stál za to. I když jsem chtěl dát tři góly. Ale i dva jsou hezké.“ (usmívá se)

V nadsázce: pořád máte nervy na to dohadovat se s rozhodčími? Že myslíte na pokračování...

(směje se) „Já už to říkal několikrát. Vím, že to nemají jednoduché, hokej je rychlá hra, musí ho rychle posuzovat. I když to kolikrát nevypadá, tak k jejich práci mám respekt. Hrajeme v emocích, při vysokém tepu, kolikrát nám ujedou nervy. Někdy chybu udělají, ale to my taky. Není to tak, že bych rozhodčí nenáviděl. S věkem jsem se víc zklidnil.“

V play off jste byl vedle Oscara Flynna nejlepším útočníkem Tygrů. Jste vyloženě týmový hráč, ale potěšil jste výkony i sám sebe?

„Musím říct, že mě hlavně potěšili lidi okolo, kteří mě chválili. Když mi táta řekne, že to bylo super, moc si toho vážím.“

V základní části jste však na ledě nemíval moc prostoru, mrzelo vás to?

„Mrzelo, ale věk nezastavíte. Chtěli jsme nakopnout mladé kluky, ale neříkám, že mě to neštvalo. Štvalo mě to. Jsem typ hráče, který, když už je u toho, chce pro tým udělat maximum. Kolikrát jsem tu možnost úplně neměl. Ale s věkem takové situace přicházejí. Postupně jsem přijal roli, jakou jsem dostal, a snažil se v ní být nejlepší. Hrál jsem oslabení a v něm nechával dvě stě procent. Tak to zkrátka bylo. Vlastně jsem se vrátil do počátků mé kariéry.“

Mají už mladí liberečtí hráči na to převzít větší odpovědnost za výsledky týmu?

„Já už tady končím, tak to někdo musí po mě převzít... (usmívá se) Tahle otázka by měla směřovat hlavně k lidem, kteří tu od příště budou. Určitě je v týmu plno kluků s obrovským potenciálem, kteří to dotáhnou hodně daleko. Kdo ale bude novým lídrem, to už není na mě.“

Teď si počkáte na telefonáty manažerů, co u toho budete dělat?

„Budu čekat na telefonu a pár dní u toho pít pivo. Jinak mi začíná učení na trenérskou licenci B, studium zahrnu mezi to pivo.“