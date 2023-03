Machovský o nástupu do play off: Já v šoku nebyl. Nevím, co všichni nadělají

Vždycky Liberec, každý rok to samé. Brankář Matěj Machovský i teď narazil na svého tradičního soka. Jen poprvé na sobě neměl sparťanský dres. „Už tři roky s nimi hraju play off a nikdy jsem sérii nedotáhl do konce. Jsem strašně rád, že teď to vyšlo a poslali jsme je na dovolenou,“ promluvil poprvé v play off brankář Mountfieldu. V rozjeté sérii ho klub držel pod zámkem, nechtěl, aby se brankářů někdo na něco ptal. Zaujme velký klid, s jakým odpovídal na dotazy iSport.cz. Že ho trenéři poslali nečekaně po prvním utkání do akce? Posuďte sami, jak se k rozhodnutí stavěl.

Za poslední tři roky máte s Libercem v play off bilanci 10:3. To je slušná úspěšnost, ne?

„Jenže až napotřetí jsem sérii dochytal. Před rokem jsme přes ně se Spartou postoupili, ale rozhodující zápas jsem nezůstal v brance do konce. Každý gólman vám řekne, že je cennější, když to dotáhne.“

Asi všichni jsme byli v šoku, že jste se pro druhé utkání série objevil v bráně místo Henriho Kiviaha. Co vy?

„Já v šoku nebyl.“

Takže předem domluvený plán?

„Taky ne. Jste v týmu, kde jsou dva gólmani. Prohrálo se, trenéři udělali rozhodnutí, že je vymění. Moc jsem se na konci sezony do brány nedostal, ale kluci vyhrávali, tak nebylo co měnit. Řekl jsem si, že teď je moje šance, tak ji zkusím chytnout za pačesy a pokusím se sérii dotáhnout do vítězného konce.“

Na konci základní části jste si dal v Hradci dva zápasy, ale předtím pár měsíců nic. Neměl jste strach, jak se se situací poperete? Prohrát i druhý domácí zápas na startu série, Mountfield by měl zaděláno na slušný malér.

„Ani ne. Abych se přiznal, nevím, co z toho všichni dělají. Možná vypadá blbě, když nechytáte nějakou dobu. Jenže každý den trénujete, s týmem jste, jezdíte na všechny zápasy. Jo, chybí trochu zápasová praxe. Ale když jsem si odchytal poslední dva zápasy, vyhrálo se a my ještě postoupili do čtyřky? Dokázal jsem si, že pořád chytat umím a nic nezapomněl.“

Všichni nadělají? Tohle právě často říkají brankáři, že jim chybí rytmus, že potřebují být často v brance.

„Z mého pohledu prostě musíte být vždycky ready tam naskočit. Od toho vás přeci klub platí. (usměje se) Kdybych se měl na všechno chystat čtrnáct dní, je to k ničemu. Hlavně tlak si na sebe člověk vždycky vytváří sám. Nikdo z venku ho neudělá, buď jste připravený, nebo ne. Jasně, někdy to nemusí jít, stane se. Ale nervozitu si vždycky vytváříte sám.“

Tím pádem i pocit nějaké gólmanské nirvány, když přijdete do brány a ono to najednou dokonale lepí?

„Musíte si toho hlavně vážit. Když něco děláte a daří se vám, zásadní je, udržet si všechno co nejdéle. Kluci kolem vám taky pomohou, bez nich by nic nešlo. Těší mě, že jsme to všichni zvládli.“

V posledním pátém zápase to vypadalo, že se vypustila stavidla, celkem padlo deset gólů. Bylo něco jinak?

„Pro fanoušky skvělé, trochu infarktovka, pro gólmany horší. Měl jsem už od rána takový blbý pocit. (usměje se) Hrály se čtyři zápasy za sebou, kdy moc gólů nepadlo, říkal jsem si, jestli se nakonec nenarodí nějaká přestřelka. A taky jo. Jsem rád, že jsme výsledek 6:4 urvali a postup dotáhli hned na první pokus.“

Liberec máte nakoukaný za poslední roky slušně. Je cenné ho přejet na zápasy 4:1?

„Mají zkušené hráče, matadory typu Birnera, Filippiho nebo Jelínka. Ten poslední zápas zvládli opravdu skvěle. Kdyby se nehrála taková divočina, byl to přesně zápas, který Liberec v play off vyhrává. Ale tím, že kluci přede mnou do toho taky hrozně šlápli, protrhli střeleckou smůlu, tak se to povedlo nám.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE