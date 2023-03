Obránce Stehlík po postupu Vítkovic: Euforie! Kometa je největší rival

Pochází ze Znojma a Kometu od dětství vnímal jako největšího regionálního rivala. V šestém čtvrtfinále Generali Česká play off odehrál vítkovický obránce Jakub Stehlík (32) právě proti Kometě asi nejlepší zápas kariéry. Dal gól, svůj vůbec první v play off, na jeden přihrál. A s Vítkovicemi slaví po vítězství 4:3 v prodloužení postup do semifinále po dlouhých dvanácti letech.

„Povedlo se, ale celý tým hrál fantasticky obětavě,“ glosoval šťastný obránce. „Odbránili jsme oslabení, což víme, že Kometa má fantastickou přesilovklu. Tam byl základ úspěchu. A když měli šanci, Aleš (Stezka) nás podržel.“

Co prožíváte?

„Euforii, postoupilo se! Takže oslavujeme, ale od zítřka zase začíná práce a budeme se připravovat na následující sérii.“

Jaká byla bitva s Kometou?

„Těžká, každý zápas o jednom gólu. Teď jsme skórovali až ke konci prvního prodloužení, ale s tím jsme počítali, že to bude těžké.“

V sérii jste využili jedinou přesilovku, ta ovšem byla vítězná. Přišla včas?

„Určitě. Chtěli jsme si přesilovkou pomoci, takže jsme rádi, že se nám to teď povedlo. Byl z toho vítězný gól.“

Postupovou trefu vstřelil Peter Mueller, tedy bývalá opora Komety. Je to sportovní klasika, že bývalý klub potopí jeho hvězda minulosti?

„Většinou to tak bývá, ale Peter je kvalitní hráč, střelec. Vzal to na sebe, vystřelil, trefil parádně. A rozhodl. Semifinále byl náš cíl, věřili jsme, že to dokážeme. Že tým sílu má. Pro tohle jsme si tady přijeli.“

Na Bukartsův druhý gól, kterým v závěru druhé třetiny vyrovnával na 2:2, jste přihrával v pádu. Byla to klíčová situace?

„Určitě nás to nakoplo, protože ve druhé třetině Kometa měla navrch. Pak jsme si řekli, že to zlomíme. A jsme šťastní, že se to povedlo.“

Prodlužovalo se, nájezdy ve hře tentokrát nebyly.

„Za mě je tohle spravedlivější. Hrát do rozhodnutí, nájezdy jsou trochu loterie.“

Proti předchozím duelům padlo poměrně hodně gólů, čemu to přičítáte?

„Těžko říct. Po prvním gólu Kometě už nic nezbývalo, tak do toho šli. My přijeli vyhrát, věděli jsme, že musíme pro výhru a pro postup udělat vše.“

Prožíval jste sérii coby znojemský rodák a odchovanec o to víc?

„Určitě. Kometa je pro mě odmalička asi největší rival. Neříkám, že si to užívám, ale jsem rád, že se povedlo přes Kometu postoupit.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Vítkovice 3:4p. Ostravané jdou do semifinále! Opět rozhodl Mueller Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:50. Flek, 23:20. Okál, 43:20. Kundrátek Hosté: 06:52. Bukarts, 39:21. Bukarts, 41:42. J. Stehlík, 76:22. Mueller Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši (A), R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zembol, Zbořil. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg. Rozhodčí Hejduk, Kika – Lederer, Rožánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 diváků

