Americký kat z české pohádky: Doufali jsme, že to bude Muellerova série

Byl to nervák až do 77. minuty. Málokdy faulující Petr Holík usedl na hanbu za krosček. Docela přísné vyloučení. Vítkovické komando v čele s bombarďákem Peterem Muellerem se nenechalo pobízet, za deset vteřin uzavřelo vypjatou a herně výbornou sérii. Přes hořký konec brněnští fanoušci své miláčky vytleskali.

Na konci divné sezony k nim opět našli cestu a ocenili jejich srdnatý boj s moravským rivalem, který v nejpříhodnější moment využil svou první početní výhodu ve čtvrtfinále. „Věřili jsme, že jednou to vyjde,“ usmál se kouč vítězů Miloš Holaň.

Nepřekvapilo, že všechno rozsekl Mueller. Nejen proto, že se narodil jako střelec. Pamatujete na předkolo před dvěma lety? Tehdy v rozhodující páté bitvě vystřelil v Ostravě postup Kometě. No a letos to vzal za druhý konec. „Je to jako v pohádce,“ vydechl nadšeně Holaň. „Doufali jsme, že by to mohla být jeho série. Jsme rádi, že byl Peter tentokrát na naší straně, ale bez dalších hráčů neudělá sám vůbec nic,“ doplnil k autorovi tří vítězných branek.

V Brně už není svérázný útočník doma, příznivci modrobílých na něj během utkání pískali. Z jejich srdcí už se Američan vytratil. Že padl vítězný gól z jeho hokejky, pak bolelo dvakrát tolik. „Oni to takto hráli celou dobu. Měli přede mnou postaveného hráče (Marka Kaluse), který tam odváděl skvělou práci. Hlavní kredit jde za ním,“ mínil Furch.

Kometa - Vítkovice: Hotovo! Mueller vyřadil svůj bývalý klub a zařídil postup do semifinále, 3:4 Video se připravuje ...

Ve vyprodaném „Rondu“ padaly zvláštní góly. První tři museli posvětit rozhodčí od videa. Ten Flekův na 1:1 vlastně vůbec nepadl, puk neskončil v síti. Přesto platil, neboť brankář Aleš Stezka při útočníkově kličce úmyslně posunul svou klec a znemožnil soupeři zavěsit. Technický gól sudí odklepli. Rychleji rozhodli po coach´s challenge, kterou si domácí vzali po kontaktu Robertse Bukartse s Dominikem Furchem na vrcholu brankoviště. O nedovolený zákrok nicméně nešlo, gólmanovi puk vypadl z výstroje a Lotyš v souladu s pravidly zasunul do sítě.

Ve prospěch Komety naopak rozhodčí posoudili Okálovu trefu po Horkého akci, kdy Stezka v momentě střely skluzem opět vyhodil branku z kolíků. Mezi klíčové momenty se vměstnalo Holíkovo neproměněné trestné střílení po faulu na unikajícího Jana Ščotku. Elitní centr při nájezdu hledal mezeru mezi Stezkovými chrániči - a nenašel ji.

Prostor za gólmanem však objevil těsně před koncem druhé třetiny hostující snajpr Bukarts, jenž v ponechané výhodě zblízka vyrovnal na 2:2. „Ten nesmyslný gól vliv soupeři novou krev do žil,“ posteskl si Martinec. To už hráli Vítkovičtí bez kapitána Dominika Lakatoše, který v půlce utkání odkulhal do šatny. Nezdálo se, že půjde o banalitu.

Kometa po slabší první části zabrala, prostředek odehrála špičkově. Vyrovnávací úder jí hodně otřásl. Když zadák Jakub Stehlík v nástupu do třetí třetiny propálil Furcha, vypadalo to s Brnem škaredě. V důležitý čas ho podržela přesilovka. Povedl se tah s návratem beka Tomáše Kundrátka do Holíkova komanda, který se trefil ze své oblíbené pozice na vrcholu kruhu.

Drama rozsekla až 17. minuta prodloužení. A Zaťovičovi a spol. začala dovolená. „Parádní, vyrovnaná série. Bylo to opravdu o detailech. Pro Vítkovice je to obrovský úspěch a zásluha všech lidí, kteří se na tom podílí. A ti hrdinové jsou hráči,“ shrnul Holaň, který byl tentokrát ke svým svěřencům vlídný. „Možná poprvé ode mě slyšeli, že si to mají užít. Hokej je tvrdá práce a jenom ta přináší výsledky. Jsme šťastní, že se misky vah naklonily na naši stranu a bereme postup do semifinále. Není konec, nekončíme. Ale užíváme si to,“ dodal spokojeně.

Vadila mu jediná věc. Rasistické nadávky na útočníka Lakatoše. „Jsem trenér, který se staví za hráče. Tohle bylo přes čáru. Nelíbí se mi, že se to na stadionech beztrestně děje,“ zlobil se.

Šatny obou rivalů v posledních dnech navštívila viróza. Někteří hráči odpadli a pak se vraceli, jiní nastupovali se sebezapřením. „Kluci jdou na hranu a někdy i za ni. Odpočinku je málo. To je play off,“ reagoval Martinec. „Hodně jsme bojovali se zdravotními problémy, ale jsem rád, že jsme to udrželi pod pokličkou. Na další kolo budeme připraveni,“ prohlásil Holaň.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:50. Flek, 23:20. Okál, 43:20. Kundrátek Hosté: 06:52. Bukarts, 39:21. Bukarts, 41:42. J. Stehlík, 76:22. Mueller Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši (A), R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zembol, Zbořil. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg. Rozhodčí Hejduk, Kika – Lederer, Rožánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE