Bojovala o život a Pardubice taky. Dynamo plní Bludimíře poslední přání

Na pohled jde o nevinnou větu na zadní straně brankářské masky Romana Willa: „Dynamo je rodina.“ Tři slova. Ale mají hloubku. Jde o citát fanynky Vladislavy „Bludimíry“ Urbanové. Na hokej chodila přes 50 let. „Chci zažít při stoletém výročí klubu zlatou medaili,“ přála si. Když Dynamo málem spadlo z extraligy, rvala se taky, chodila na chemoterapie a hráčům napsala silný dopis. Šťastný konec velkého příběhu? Bohužel ne. Svůj milovaný hokejový svět v říjnu opustila.

Někdy jsou příběhy fanoušků i daleko silnější než ty, které se odehrávají na ledě. Vladislava Urbanová vyrazila na hokej poprvé se školou ve třinácti letech. Na klubovém videu sama vzpomínala, že to bylo v roce 1972. Když pan ředitel viděl, že se hokej dětem líbí, koupil permanentky a chodilo se pravidelně. Tam všechno začalo.

Na základce dostala přezdívku „Bludimíra“ a na hokeji ji nikdo neřekl jinak. V kotli měla svoje pevné místo. Ano, pravidelně chodila do sektoru na stání.

Do chodu Dynama výrazně promluvila v roce 2017, když skomírající klub hrál baráž. Stál nad propastí. A ona taky, jen mnohem horší. Lékaři jí diagnostikovali vážnou nemoc a začala chodit na chemoterapie.

Napsala do kabiny dopis.

Stálo v něm, že klub řeší těžkou situaci, hráči hrají bídně, nervou se za Dynamo. A těžkou situaci řeší i Bludimíra. „Pozoruji poslední měsíce kapku za kapkou a doufám, že mi prodlouží život aspoň do konce sezony. Sezony, která může být poslední. Pro mě i pro Dynamo.“

Kamarád, který dopis hokejistům četl, jí pak řekl, že někteří v kabině měli v očích slzy. Nebojovala jsem. A nebojovali ani kluci. Tak jsme začali. Na hokej jsem chodila, i když mi bylo špatně. Po chemoterapiích mi bylo zle, ale chodila jsem,“ vysvětlovala pak ve filmu Navždy za Dynamo.

Tam její příběh zaregistroval i brankář Roman Will. V Pardubicích „byl novej“, teprve pár měsíců. „Strašně silný film,“ vyhrkne hned. „Bavili jsme se o něm pak hned s Lukášem Sedlákem a oba jsme měli husí kůži. Hrajeme tady první rok, řeknete si, že vám může být tohle vlastně jedno,“ spustí brankář. A hned dodá: „Jenže není, Pardubice nám přirostly k srdci.“

Ve filmu zazněla její věta: „Dynamo je rodina.“

„Nechtěla nejdřív před kameru, že neví, co má říkat. Ale sama od sebe najednou mluvila o rodině. Mně bliklo v hlavě, jestli se něco neděje,“ říká předseda Dynamo Fans Michal Rosenberger.

Dělo. Bohužel se toho dělo hodně. Nemoc se po letech vrátila a další léčba nezabrala tak dobře jako minule. „Do čtrnácti dní po natáčení Bludimíra zemřela. Nevím, jak to bylo, ale podle mě asi už věděla, že je na tom zle, ale už o tom nikomu neřekla,“ myslí si Rosenberger.

Když si Roman Will chystal na sezonu druhou masku, hned ho napadlo, že by tam chtěl mít památku na fanynku, která s klubem žila. Nechtěla, aby umřelo Dynamo, nechtěla, aby umřela ona. Odhodlala se v roce 2017 k velkému boji a klub nakonec taky.

Nejsilnější okamžik filmu

„Když jsem tam její větu slyšel,“ zamyslel se na chvíli brankář. „Prostě nejsilnější okamžik filmu. Spontánně mě napadlo, že si tohle chci dát i na masku, ať je vlastně pořád s námi,“ dodal Will.

Bludimíra měla před šesti lety jasno, co chce: „Když mi to kapalo do žíly, naši kluci byli na dně. Říkala jsem si: ´Bojujte, nechci se na vás dívat někde shora, že hrajete nějakou podřadnou ligu´. Pak jsem si řekla, že když bojujou kluci, proč bych nemohla i já bojovat s nimi?“

Zase začala chodit do kotle. Už zdravá. A na Pardubice, taky zdravé, pořád extraligové.

Když na ni Rosenberger vzpomíná, vytahuje jeden milý zážitek za druhým. Prý uměla být v tom nejlepším slova smyslu skvěle otravná: „Dám příklad. Teď v létě s námi na výjezdu v Itálii nikam nechodila. Když se to nejméně hodilo a my třeba stoupali na výletě na kopec, volala, ať jí okamžitě přineseme pizzu. Byla s ní legrace a všichni ji měli rádi.“

Pak přidá ještě jednu klíčovou věc, která vystihuje postavení Vladislavy Urbanové mezi ostatními: „Kdyby řekla, že nemáme chodit doleva, ale doprava, tak se zastavíte a kvůli ní to uděláte.“

Klub s ní před sezonou natáčel medailonek, protože ji chtěl ocenit jako jednu z nejvěrnějších fanynek. „Tohle je moje rodina. Jinou nemám,“ laskavým hlasem pronesla na jižní tribuně.

A pak přidala velké přání: „Chci zažít při těch stoletých oslavách klubu ještě jednu zlatou medaili. Zlato. Ještě jeden pohár. Chci se dožít ještě jednoho poháru,“ zdůraznila chvějícím se hlasem.

Medailonek klub zveřejnil, jak plánoval. Co ale ani ve snu nikdo neplánoval, došlo k tomu až po její smrti. Vladislava Urbanová zemřela 26. října 2022.

„Mám husí kůži, když se o tom jen bavíme,“ ukázal na ruku brankář Roman Will. Nelhal.

Příběh a vášeň slavné Bludimíry byl silný. Vlastně pořád je i tím, jak může každého z nás inspirovat k boji, ať je jakýkoliv. A ukazuje, že sport umí člověka podporovat i v těch nejtěžších situacích. „Naší profesí jsme schopni lidem dělat radost, to je na hokeji taky hezký. Vážíte si každého fanouška, ale když vidíte, jak vším kolem klubu žijí takoví srdcaři, jako byla paní Urbanová?“ jindy výřečný Will se odmlčí.

„Docházejí slova,“ přidá brankář.

Vladislava Urbanová už play off sleduje z jiné tribuny, jak nazývala smrt. Nejvíc se bála, že na ledě uvidí odporné zelené logo Chance ligy. To se nestalo. „Bludimíro, uděláme vše proto, abychom ti tvé poslední hokejové přání splnili,“ napsal klub pod video s medailonkem věrné fanynky.

Říká se, že fanoušci její popel rozprášili u zimáku, na trávníku za sochou hokejisty. Oficiálně vám to nikdo nepotvrdí, protože byste na takovou akci museli mít povolení. Ale Bludimíra patrně odpočívá na místě, které tak moc milovala.

V sektoru na stání má svoji fotku. Někdo občas zapálí svíčku. Dynamo byla její rodina.

