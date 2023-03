Paráda, co zmrazila i Břízu! Ocelář Hudáček oprášil fintu z YouTube

Jako by se po 22 letech opakovala historie. Ve čtvrtfinále play off zůstal brankář Sparty opařený po troufalé fintě, kdy si útočník prohodí hokejku pod sebou a zpoza nohy zakončí. V roce 2001 se takto v samostatném nájezdu blýsknul litvínovský Robert Kysela, povodil si legendárního brankáře Petra Břízu. Po letech stejné zakončení ve čtvrtfinále proti Spartě předvedl třinecký Libor Hudáček. Efektní trefou, kterou si v NHL udělali jméno i Marek Malík nebo Tomáš Hertl, překonal Jakuba Kováře. Troufalou parádou dával ze hry gól na 3:0. Oceláři nakonec vyhráli 5:1 a jsou v semifinále, kde je čekají Pardubice.

Jeden výrazný rozdíl v historii tu ovšem je. Zatímco v roce 2001 se tým kolem Petra Břízy přes Litvínov do semifinále nakonec probil 4:2 na zápasy a prohrál až ve finále se Vsetínem, teď s Třincem stejným poměrem zápasů Sparta padla.

„Měl jsem čas, šel jsem z pravé strany a vzpomněl jsem si, že v mládí mi tahle finta jednou vyšla,“ popisoval troufalé zakončení Libor Hudáček. „Když mi bylo sedmnáct a jel jsem za Spišskou své vůbec první nájezdy, tak jsem právě tohle vyzkoušel. A vyšlo to! Pak jsem se o něco podobného dlouho, dlouho snažil a nic. Až teď se to po letech povedlo znovu.“

Inspirace? „Díval jsem se YouTube, když tu ještě nebyli mladí hračičkové typu Trevor Zegras a spol.“ usmíval se slovenský útočník. „Viděl jsem, jak to kdo dělá, v sedmnácti jsem to vyzkoušel a vyšlo to. Pak dlouho nic, tak jsem od tohoto zakončení upustil. Až dnes mě to zase napadlo. Tak jsem to vyzkoušel.“

Jakub Kovář v bráně Sparty neměl šanci. Šel s naznačeným pohybem útočníka, na bleskové zamíchání rukama a nahozením zpoza nohy nemohl reagovat. „Měl lapačku dost nízko, ale měl jsem i štěstí, že to šlo nahoru pod tyčku. Věděl jsem, že mě bude číst a bude čekat, že to budu zkoušet bekhendem. Ale já jsem zvolil jinou variantu.“

Troufalost? Risk? „Já ani nevěděl, jaký je zrovna stav,“ zasmál se Hudáček. „Risk to nebyl. Kdybych nedal, tak co? Tak bychom měli o jednu branku méně. Jsem rád, že to vyšlo, každý gól je úžasný a dodá týmu skvělý pocit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:23. Dravecký, 23:03. Marcinko, 47:49. Hudáček, 50:54. Marcinko, 57:27. M. Růžička Hosté: 48:14. Kempný Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Čukste – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Dravecký (A), Marcinko, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Polášek (A), Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík, Jandus – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, Horák, Tomášek – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – E. Thorell, G. Thorell, Vauhkonen. Rozhodčí A. Jeřábek, Šindel – Axman, J. Ondráček Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

