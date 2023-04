Bitva obrů je tady! Dynamo má trumf. Co budeme robit? rozesmál se Moták

Když vyhrajete titul jednou, můžou vám přát planety. Dvakrát za sebou? To není klika. Třikrát? Uf. „Žádná náhoda, dobře víme, co proti nám stojí,“ pevně hlásí pardubický asistent Marek Zadina před startem semifinále play off extraligy. Ano, i on může být velkým tématem. Vítězný kolos budoval s Václavem Varaďou, ale přešel pracovat do Dynama. A můžete se vsadit, že s Radimem Rulíkem pečou plán, jak do rozjetého stroje strčit klacek. Zásadní otázka ale zní: bude to stačit? V neděli začínáme!

Po čtvrtfinále si už nikdo nevzpomene, jak Třinec pajdal v základní části. Způsob, jak vyřídil Spartu! Páni, velké mistrovství. Ukázka, co Oceláři umí. Nebo že pořád umí. V semifinále na ně čeká další kopec. Možná větší než Javorový vrch, který se tyčí nad městem. Protože Pardubice vyhrály základní část? Taky, mají silný kádr. Ale hlavně i proto, že třinecké zbraně jsou obnaženy.

Marek Zadina jako asistent trenéra tvořil v Třinci vítěznou bestii s hlavním koučem Václavem Varaďou. Byl u všech tří titulů. On ví. Zná. Lídra Martina Růžičku má načteného jak Babičku...

„Ano, Marek Zadina tady působil nějakou dobu a ví o mužstvu a hráčích určité věci. Já bych to ale dělal tak, že bych se díval na aktuální formu mužstva, jakou má. Díval bych se, jakým stylem hraje,“ snažil se téma nejdřív opustit kouč Ocelářů Zdeněk Moták.

Jenže Zadina prostě dokonale zná třineckou chemii, organizaci hry, detaily. V téhle kuchyni nebyl na nějaké stáži, on v ní přímo vařil. „V podstatě ano,“ připustil Moták.

Od pardubického kouče ovšem nezní žádné silácké řeči. Spíš velký a zdravý respekt: „Ano, můžu vám říct, jaké síle budeme čelit. Současně taky vím, jak bude těžké výborný play off tým porazit. Oni umí v téhle fázi sezony hrát.“

Aby bylo všem jasno, co myslí, zdůrazní klíčovou věc: „Žádný tým v extralize nemá takové zkušenosti s úspěchem jako Třinec.“

Je i poučné, když Zadinu posloucháte. Třeba když spustí o brankáři Ondřeji Kacetlovi. Neříká, že jde chytat: „Ondra se v téhle fázi sezony cítí dobře. Rozjede se play off a on začne v brance bojovat, jak jen může.“

Kacetl prostě v play off přepíná do módu Patricka Roy, kanadské legendy NHL. Proti němu nastoupí jeden z nejlépe hodnocených brankářů ligy Roman Will. Jestli má Třinec buldoka v Martinu Růžičkovi, Pardubice ho mají v Lukáši Sedlákovi. Těšte se na velké příběhy, skvělé hráče. Jedna parta vyhraje čtyřikrát.

Pardubice vs. Třinec v play off

3:2 čtvrtfinále 2018 3:4 čtvrtfinále 2014 1:4 čtvrtfinále 2010 4:1 semifinále 2003 4:2 čtvrtfinále 1997 3:1

Zadina pro Třinec samozřejmě znamená téma. Musí to tak být. „Co s tym budeme robit?“ rozesmál se Moták. „Tak že nás zná… Pro nás bude důležité, abychom dali o gól víc než soupeř. A udělali to čtyřikrát,“ se svým klasickým klidem doplnil.

„Chtít postup víc než oni. To je základ,“ vypálil Zadina, co musí Pardubice udělat. Ne, pozor, tady nejde o frázi. Myšlenku posunul hned dál: „Hlavně je to strašně návykové, zažijete cestu nahoru jednou, chcete podruhé, potřetí, neomrzí se, ani kdyby to mělo být desetkrát za sebou. Pro každého soupeře je pak strašně těžké takovou chemii a obrovský chtíč přetlačit.“

Už chápete? Třinec. Těžká práce. Totální nasazení. Přepnutí na úplně jiný level. Někde o něm mluví, tam se tolik nemluví, ale koná. Tři sezony v řadě.

Dobře do toho zapadají i slova třineckého válečníka Tomáše Marcinka: „Nic se neděje z náhody, z nějakého štěstí, na to vůbec nevěřím. Buď ty správné věci uděláte, nebo ne. Buď uděláte chybu, nebo ne. My se snažíme vše minimalizovat a dělat dobré věci.“

Duda: Hokejisté Třince padali po držce, Spartě chybí dělníci Video se připravuje ...

Mimochodem, tohle vám potvrdí i Zadina: „Třikrát za sebou vyhráli ligu. Není to o náhodě ani o štěstí, my dobře víme, co před námi stojí.“ A co má Dynamo: „Tým s velkým T. Chceme postoupit,“ dodá člen štábu Radima Rulíka.

Zdá se, že v Pardubicích už pracovali s teorií kudy dál. Před Zadinou totiž mluvil pro deník Sport a web iSport.cz i útočník Tomáš Hyka. „Mají hru založenou na obraně, slavili s tím úspěch a všechno si zažili. Pro nás jde fakt o velký test a musíme být ve všem stoprocentní, abychom uspěli,“ řekl. A pak přidal jednu klíčovou větu: „Zásadní je, že musíme chtít víc než oni.“ Ano, to samé, co za chvíli zaznělo od kouče.

Pardubice zmákly ve čtvrtfinále po čtyřech zápasech Olomouc. Jejich nastavení na bitvu s mistry play off vypadá zajímavě. Pokora se mísí s nažhavením začít. „Pro tuhle fázi sezony hokej hrajeme, teď je to úžasný. Hraje se domrtva. A jakého jiného soupeře bychom si teď mohli přát, než někoho, kdo tři poslední ročníky vyhrál? V play off vládnou, dominují. Je super, že jdeme hrát proti nim,“ zahlásil Hyka.

Vítěz základní části proti šampionovi z posledních tří sezon, kdy se hrálo play off. Měla by to být grandiózní série. „Myslíme v prvé řadě na to, abychom gólům zabránili. Góly dáme, ale v první řadě je třeba jim zabránit. Všichni jsme takto nastavení, abychom mužstvu pomohli maličkostmi, které jsou v konečném důsledku velmi důležité.“ Schválně, uhodnete autora výroku? Někdo z třinecké bránící formace? Tvrďák, který sotva přeleze půlku? Ba ne. Marko Daňo. Nejlepší střelec základní části. Už chápete?

Pardubice vs. Třinec v základní části 2022/23

Pardubice - Třinec 4:3p Třinec - Pardubice 2:3 Pardubice - Třinec 0:3 Třinec - Pardubice 0:4 body 8:4, skóre 11:8

