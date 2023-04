Willův zákrok snů! Fantastický, uznal Nestrašil. Co měl udělat jinak?

V závěru puk lítal kolem Willa. Byli jste blízko prodloužení, nebo daleko srovnání?

„Nemyslím si, že by na konci chybělo málo. Stejně jako v předchozí sérii jsme měli pomalý start, což nás stálo celý zápas. Ve druhé půlce už se domácí nemuseli do ničeho tlačit, hra byla i díky tomu vyrovnanější. Za stavu 3:1 to obrazově vypadá, že máme víc ze hry, ale oni už moc nemuseli. Škoda, že nám to ke konci nepadlo, ale že bychom si mohli říci, že jsme si tady zasloužili vyhrát, to asi ne. Kdybychom si zasloužili vyhrát, gól nám tam na konci padne. Uteklo nám to v první půlce.“

Gól na 3:2 mohl přijít ve 45. minutě, ale Will vaši ránu skokem chytil. Šlo zakončit lépe?

„Roman udělal skvělý zákrok, pro fanoušky fantastický. Ale tím, jak jsem byl hrozně daleko od branky, než tam puk doletěl, on už tam byl. Možná jsem to špatně vyhodnotil, měl jsem jít k bráně o vteřinu dřív, abych byl o metr až dva blíž střele. Kdybych to takhle udělal, věřím, že by z toho padl gól. Jak říkám, z jeho strany parádní zákrok.“

Průšvihem byla vaše inkasa na 2:0 a na 3:1, kdy domácí prchli po buly z vašeho pásma do rychlého protiútoku a pokaždé skórovali. To asi uvidíte znovu ještě na videu…

„Určitě. To celý zápas rozhodlo. Tohle se nám stávat nemůže. Jsou to věci, na které jsme připraveni, víme, že je Pardubice takhle dělají, ale dvakrát nám to uteklo.“

Napadá vás, proč vám úvodní partie moc nesedí? Se Spartou jste ji také projeli.

„Nevím, skoro mi přijde, že čekáme, s čím přijdou oni a pak že se od toho jakoby odpíchneme. Teď nemá cenu nad tím přemýšlet, v pondělí je nový den. Z předchozí série víme, že jsme schopni to otočit. Na zimák přijdeme s čistou hlavou, budeme chtít vyhrát a jet domů s čistou hlavou.“

Už první vteřiny ukázaly jasný pardubický plán, když to Daniel Voženílek od domácích hráčů začal schytávat. Čekali jste to?

„Jasně. To je play off. Proto to my i fanoušci máme rádi. Patří to k tomu. Jsme tomu otevření, víme, že to v zápase přijde. Jedině dobře.“

Klíčová opora Dynama Lukáš Sedlák obstaral dva góly, přitvrdíte vůči němu?

„Je jasné, že hraje dobře. Oni ale mají vyrovnané lajny, těžko se můžete soustředit speciálně na jednoho hráče. To nejde. Kdybychom se zaměřili jen na něj, v semifinále nemáme co dělat. Spíš potřebujeme hrát svůj hokej a neřešit, jestli je na ledě Sedlák nebo Zohorna s Radilem, Poulíček…“

Dá se od Třince čekat, že napodobí čtvrtfinálovou sadu se Spartou a v pondělí vyhraje?

(usměje se) „Tak to vůbec neříkám, spíš jsem tím myslel, že série bude dlouhá. Rádi bychom taky byli ve vedení, ale první zápas už je minulost, házíme ho za hlavu. Kdybychom měli přemýšlet, co jsme měli dělat nebo neměli, akorát se v tom utopíme. Potřebujeme líp nastavit hlavy než dnes a zkusit urvat druhý zápas.“

Ukázal první duel něco, co jste doposud nevěděli?

„Asi ne. Z obou stran to bylo podle očekávání, nenašel bych nic, co by nás nebo i vás překvapilo.“

Rýha v ledu a ošetřování proběhlo, takže…

„Ano, to je jasný, s tím se počítá… (usmívá se) Ale vážně, vše podle očekávání, včetně parádní atmosféry. V Praze a u nás je to to samé.“

