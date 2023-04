Sedlák nakopnul Pardubice k výhře: Skvělý týmový výkon. A jedeme dál!

Odpálil Pardubicím cestu k první výhře v semifinále. Lukáš Sedlák dal dva góly v první třetině a nakopl Dynamo k výsledku 4:2. „Všichni, co zápas sledovali, viděli náš skvělý týmový výkon. Kolik jsme pak na konci zblokovali střel? Fantazie,“ vykládal útočník. Párkrát stačil kousnout do perníku, který si sebral z ledu. Sladkou odměnu si za tenhle výkon stoprocentně zasloužil.

Můžou být Pardubice ještě vůbec lepší?

„Můžeme být disciplinovanější, po odpískání po nás Třinec chodil před brankou a my bychom se měli udržet. Jinak to chce pokračovat takhle dál, držet si naši hru, kterou jsme předváděli většinu zápasu.“

Od první minuty jste se dost tlačili do třineckého brankoviště. Chtěli jste rozbít pozornost brankáře Kacetla?

„Spíš to takhle vyplynulo ze hry. Jednou nám neuznali gól, ale nemyslím si, že bychom vyloženě chodili do brankáře. Chtěli jsme sbírat dorážky, když cloníte brankáři, on nevidí, padají z toho góly. Je jedno, kdo tam je. Víme, že do branky potřebujeme chodit, nepřišlo mi, že bychom teď byli nějak důraznější než normálně.“

Dva góly jste zvládli dát do deseti sekund od vhazování ve vlastním obranném pásmu. Je to zbraň, jak čelit skvělé defenzivě soupeře, že se nestačí ani postavit?

„Fakt to bylo tak rychlé? Ani nevím. Čím rychleji budeme hrát, oni nebudou mít čas obranu postavit. Jen teda bych taky neřekl, že to bylo něco extra. Takhle se snažíme hrát taky celou sezonu, nevymýšleli jsme tam nic speciálního.“

Vedení 2:0 Pardubicím přinesly vaše dva góly. Ten druhý vypadal jak z kuchyně NHL, brejk dvou na jednoho, rychlé škubnutí zápěstím a střela nad betonem na vzdálenější tyč. Oblíbené zakončení?

„Kouknul jsem, jestli můžu nahrát, nešlo to. Tak jsem střílel a doufal, že to propadne, nebo přijde třeba dorážka o beton. Pěkná střela, ale dělá to takhle hodně hráčů.“

Pardubice - Třinec: V rychlém protiútoku navýšil vedení Sedlák, 2:0 Video se připravuje ...

Gólu přecházel ještě náramný oblouček od Košťálka z vlastní obranné třetiny. Odhadl jste, kam kotouč dopadne?

„Věděl jsem, že to letí někam dopředu, tak jsem tam jen valil, abych všechny předjel. Pak jsem slyšel Davida Ciencialu, že to letí trochu ode mě napravo. Spadlo to přímo, kam jsem potřeboval, navíc hezky na placku, puk nejel dál. Bylo tam štěstí a já pak jen doufal, že to trefím.“

Od stavu 2:0 vylezl třinecký krtek z díry a zápas začal být ještě hodně zajímavý. Měl jste stejný pocit?

„Spíš jsme si to sami zkomplikovali. Začali jsme dělat zbytečnosti, využívali toho. Víme, že mají dobré přesilovky. Na ně si musíme dávat bacha.“

Je důležité pro sebevědomí, že jste si hned na začátek dokázali, ten výborně fungující defenzivní kolos je k poražení?

„První zápas je vždycky důležitý. Ale teď ho musíme zase hodit za hlavu a v pondělí se nachystat na úplně nový duel, který může být klidně daleko víc zavřený, nebo naopak ještě víc otevřený. Koukneme na video, co můžeme udělat lépe a půjdeme na to.“

