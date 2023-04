Vítkovický Dej zažil rivalovo stěhování i bronz. Ambice byly vždy, říká

Za Mountfield odehrál Rastislav Dej pět sezon. Rok v Českých Budějovicích, čtyři v Hradci Králové. Vzpomíná v dobrém. S Vítkovicemi však má v semifinále Generali ČP play off jediný cíl – dostat se přes svůj bývalý klub do finále.

S Hradcem Králové jste se v roce 2017 loučil bronzem, v jakém na svůj bývalý klub vzpomínáte?

„Vzpomínám rád a v dobrém, byla to vydařená část mé kariéry. V roce 2017 jsme měli bronz, ale i dřív se tam sešlo hodně skvělých hokejistů. Přestěhovali nás z Českých Budějovic do Hradce Králové (v roce 2013), první roky v novém městě byly takové euforické. Po dlouhých letech se hrála extraliga, od začátku chodilo hodně lidí. Těším se zpátky, pořád tam mám hodně známých a dobrých vzpomínek. Teď to je ale soupeř. Už je to sice hodně roků dozadu, co jsem tam byl, ale do Hradce se vždy budu vracet rád.“

Byly už tehdy ambice Mountfieldu znát a cítit?

„Určitě. Nějaký rok bylo potřeba se aklimatizovat, přizpůsobit extralize. Ale vždy, co si pamatuju, tam byly nejvyšší ambice. Teď už se moc nestarám, co se tam děje, budu se soustředit na náš výkon. A na to, jak Hradec porazit.“

Ve své poslední sezoně 2016/17 jste se v Hradci Králové potkal i s Richardem Jarůškem, současným spoluhráčem. Ztratili jste ke svému bývalému klubu slovo?

„Když Rišo přišel v průběhu sezony do Vítkovic, tak na Hradec nějaká vzpomínka padla. Jednu sezonu jsme tam spolu zažili, posrandovali jsme, zavzpomínali. Ale to je tak všechno.“

Čeká vás velká bitva?

„V semifinále už jsou všechny týmy kvalitní. Ano, v Hradci jsem kdysi působil, je to pro mě trošku prestižní, ale je to už šest roků dozadu, v týmu už prakticky nikdo není. Možná jeden, dva hráči. Mountfield je kvalitní soupeř, velmi dobře bruslařsky vybavený, hraje aktivně na obou stranách hřiště, přečísluje. Bude to velmi zajímavé, musíme se připravit. Všichni se těšíme.“

Čím jsou Hradečtí nepříjemní?

„Jsou celkově kompaktní, velmi dobře bruslí, napadají. Přečíslují v útočném i obranném pásmu, rychle se vracejí. Ke konci základní části vyhrávali hodně zápasů, dostali se na vítěznou vlnu. Sám jsem zvědavý, jak bude série vypadat. Bude to velmi bojovné.“

Vítkovice jsou v semifinále po dlouhých dvanácti letech. Je to na atmosféře znát?

„Je to fajn, všichni si to užíváme a chystáme se s dobrým pocitem, ale i zodpovědností. Je třeba si vážit, že jsme se dostali do semifinále, není to každý rok. Těšíme se na fanoušky, na vyprodanou halu. Celou sezonu jsme makali, abychom v play off měli výhodu domácího rozjezdu, doufám, že nám to pomůže. Nemůžeme se na to automaticky spoléhat, ale je to velké plus, začínat doma. Naši fanoušci jsou výborní a doufám, že nás zase poženou.“

Už je slyšet, že série Pardubic s Třincem je předčasné finále. A kdo vyhraje tuto sérii, bude mít titul. Jak vám to zní?

„Tak... Kdybychom si před sezonou řekli, že jeden z dvojice Vítkovice - Hradec bude ve finále, tak by tomu asi nikdo nevěřil. V tom je hokej zajímavý, tohle je play off. Vůbec se na druhé semifinále nedívám jako na předčasné finále, nijak to neberu, ať si myslí každý, co chce. My jsme celou sezonu ukazovali kvalitu, skončili jsme druzí po základní části, měli bychom mít i dostatek sebevědomí. Doufám. Do boje ale jdeme s velkou pokorou. Samozřejmě se budeme po očku dívat i na druhou sérii, to je jasné, ale budeme se soustředit na nás. Je skvělé, že jsme v semifinále, ale věřím, že si každý z nás uvědomí, že taková šance nepřichází každý rok. Budeme se rvát ze všech sil.“

Můžete být uvolněnější po zvládnutém čtvrtfinále? Opadla největší nervozita?

„Trošku uvolnění může nastat, ale takové zdravé. To si budeme v kabině opakovat.“

Jednoho trenéra Martince, Patrika z Komety, už máte za sebou. Teď vás čeká jeho bratr Tomáš, který vede Mountfield. Zajímavý souboj?

(zasměje se) „Matně si vzpomínám, že když jsem v Hradci byl, tak pan Martinec tam byl taky. Jako asistent trenéra. Ale je to strašně dávno, i on se jako trenér vyvíjí a posunuje. Doufám, že se nám podaří porazit i druhého pana Martince.“

Vůbec poprvé v historii se Vítkovice střetnou v play off s Mountfieldem HK. S předchůdcem klubu – Českými Budějovicemi, hrály dvakrát. Čtvrtfinále 2011 vyhrály 4:2, předkolo 2013 ovládly 3:2.