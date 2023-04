Velký pátek pro Dynamo. Bušení do Kacetla se vyplatilo, zářil Sedlák

Tuhá bitva pokračuje, Pardubice překonaly třinecký zákop. Když Lukáš Sedlák ve 44. minutě zlomil čekání na gól, na lavičce Dynama po sobě skákaly nadšené červené hloučky. Fakt to jde? Neúnavné bušení se vyplatilo, Pardubice vyhrály 2:0 a v semifinále Generali ČP play off srovnaly na 2:2. „Šli jsme ještě víc do branky a věřili si,“ popsal velký pátek a úspěch nad defenzivní mašinou útočník Tomáš Hyka.