Auuu! Rána jako z děla trefila Pavlíka přímo do ucha. Hned si ho brali doktoři

Byla to rána jako z kanónu. Jakub Stehlík na modré napřáhl a obětavě clonící Filip Pavlík to schytal. Takovou pecku by se vám nechtělo chytat v plné brankářské výzbroji. Natož na tuhle pumelici nastavit ucho… Bohužel se tak stalo při semifinálovém duelu Mountfieldu HK s Vítkovicemi (4:2).

Filip Pavlík, jenž je sám proslulý mimořádnou schopností pálit rychle, v mžiku zahodil helmu i rukavice a chytal se za postižené místo. Vstřebával děsnou bolest a nehýbal se. Krušný a veskrze nepříjemný moment pro hradeckého obránce.

Během vteřiny vyprodaná aréna ztichla, spoluhráči okamžitě mávali na klubového doktora, aby dorazil na plochu. Pomoc přišla záhy. Asi po minutě se Pavlík zvedl a za aplausu publika zvolna zamířil do tunelu mezi střídačkami, kde si jej vzali do péče odborníci. Aby toho nebylo málo, po 12 sekundách hosté srovnali na 2:2…

Pavlík už se na led zpátky nevrátil, přesto slavil. Byť vítězný gól Patrika Miškáře i pojistku jmenovce Radovana Pavlíka neviděl, jen zaslechl. Vše nakonec dopadlo dobře, zranění by nemělo být vážnějšího rázu. „Myslím si, že bude v pohodě,“ potvrzoval po utkání Miškář, jenž měl čerstvé zprávy o Pavlíkově stavu. „Nevím, jestli tu ránu viděl, nebo ne, ale nějak se tam otočil, dostal to přímo do ucha. Měl by však být v pořádku. Možná teď nebude chvíli slyšet, ale vidět bude,“ pousmál se.

V plánech na nedělní start Pavlík kouči Tomáši Martincovi nechybí. „Je v pořádku. Jsem přesvědčený, že bude hrát,“ zmínil se spokojený šéf hradecké střídačky.

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 4:2. Hradec je blízko finále, opět rozhodl Miškář Video se připravuje ...

Mountfield HK Vše o klubu ZDE