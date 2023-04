Růžička nahání Ujčíka: Bez Sedláka byli minus jeden. Kurovského odtrhl

Ne, Třinec se jen tak nenechá skácet. Můžete na jeho branku vypálit klidně 17 střel za první třetinu, on všechny odrazí, přežije a pak uštkne jako nejjedovatější zmije. Oceláři vědí a umí se v play off pohybovat, o tom snad už nikdo nepochybuje. Výhra 4:2 v semifinálovém duelu č. 5 v Pardubicích katapultovala Slezany na finálový práh . Ještě jeden krok…

„Jsme samozřejmě rádi za výhru. Ale prakticky jsme ještě nic nevyhráli, série pořád není u konce. Jedeme domů a dobře se připravíme na šestý zápas,“ zůstával nad věcí dvougólový kanón Martin Růžička. V extraligovém play off už vyskočil na 59 tref a vy se pod článkem můžete podívat, mezi jaké borce se vytáhl, jak si stojí v pořadí.

Co jste si říkal během první třetiny, kdy vás Dynamo drtivě zatlačilo k vlastní bráně? Jenže vy jste z toho zase vyklouzli…

„Snažili jsme se zůstat v klidu. Něco jsme si k tomu o přestávce řekli. Ale Pardubice jsou ve všech zápasech aktivní, hrají skvěle. Bylo důležité, že jsme stav 0:1 otočili a nakonec to dotáhli do vítězného konce.“

Nejlepší střelci play off (extraliga + federální liga) 62 Viktor Ujčík (54+8) 59 Martin Růžička (59+0) Ondřej Kratěna (59+0) 53 Jiří Dopita (51+2) Jiří Zelenka (39+14) 51 Jaroslav Hlinka (51+0) Petr Sýkora (51+0) 50 Martin Procházka (39+11) 47 Petr Ton (46+1) 42 David Výborný (36+6)

Znovu jste podali precizní válečnický výkon... Pro vás rutina, že?

„Je to play off, takhle hrajeme pořád dokola. My ani Pardubice se v tomhle směru nešetříme, každý tam nechává všechno a na konci dne se ukáže, kdo nakonec vyhraje.“

Zařídil jste dva zásadní gólové momenty, při první akci jste záměrně mířil střelu mezi nohy Davida Musila, aby puk prošel ke vzdálenější tyči?

„Upřímně, takhle jsem to zamýšlel. Nechtěl jsem hlavně trefit Feryho, snažil jsem se to poslat mezi jeho nohy a se štěstím to tam padlo.“

Aron Chmielewski vám na gól důvtipně nahrál...

„Popravdě, úplně jsem to od něj nečekal, předpokládal jsem, že bude střílet… (usmívá se) Nakonec se to tam pěkně vyklubalo a skončilo gólem. Byli jsme rádi.“

Chvíli poté následovala třinecká přesilovka a při ní zlomená hůl Lukáše Sedláka. Nestandardně zamířil na střídačku pro novou, jeho tým hrál ve třech a vy toho využili. Šlo o záměr rychle vystřelit, dokud tam nebyl?

„Jo, všimli jsme si a snažili toho využít. Věděli jsme, že jsou minus jeden hráč. Šli jsme hned do střely a naštěstí to tam spadlo.“

Překvapilo vás to od Sedláka?

„To je asi spíš otázka na něj, my se soustředili na to, abychom přesilovku dobře sehráli. V zápase je víc situací, které člověka překvapí. Rozhodl se jít pro hokejku a... tak to zkrátka bylo.“

Oba góly jste trefil do stejného místa. Ceníte si některého víc?

(usmívá se) „Jsem pyšný na každý svůj gól. Ale nejlepší bude, když se nám povede dotáhnout sérii do vítězného konce. To budu nejšťastnější.“

Dvěma góly jste vyšplhal na 59 tref v play off, Viktora Ujčíka s 62 góly možná předeženete už v letošní vyřazovací fázi, co myslíte?

„Jéžišmarjá... Tohle je samozřejmě příjemné, ale teď tuhle věc asi moc neřešíme. V klubu nám jde o to, abychom byli úspěšní hlavně jako tým. Jednou to padne mně, příště někomu jinému. Je skvělé, že to nestojí na jednom hráči.“

Zápas se postupně přiostřil, docházelo k šarvátkám, je to někdy zákeřné, anebo stále v mezích?

„Viděli jsme se popáté během pár dnů. Tohle je play off a zákeřné mi to nepřijde, je to v rámci pravidel. Oba týmy chtějí vyhrát, vědí, kde jsou silné stránky soupeře, takže každá přesilovka může být klíčová, z druhé strany oslabení.“

Cítíte, že musíte krotit lehkou euforii v týmu, anebo zůstáváte nohama pevně na zemi?

„S klukama všichni víme, že ještě nemáme nic vyhráno. Udělali jsme další krok k postupu. Vedeme 3:2, jedeme domů a dobře se připravíme. Ale samozřejmě ještě není rozhodnuto. Všichni to vnímají stejně.“

Máte se vůbec ještě čím překvapit s hráči Dynama?

„Už spolu hrajeme iks zápasů a víme, co od sebe zhruba očekávat. Je to o detailech, které je potřeba dělat dobře.“

V závěru se strhla velká mela, při níž jste celkem drsně odtrhával spoluhráče Daniela Kurovského od pardubických hráčů. Bylo to zapotřebí, aby se zbytečně nevmíchal do pranice?

„Bylo to potřeba… (usmívá se). Určitě nechceme dostat ještě nějaký zbytečný trest. Emoce jsou na ledě samozřejmě velké, chceme si v potyčkách pomáhat, ale v určitých momentech musíme mít chladné hlavy.“

