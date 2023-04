Nestrašil ocenil týmový charakter: Boj o finále? Kdo sežere puk, vyhraje

Tyčka z první šance? Podle třineckého útočníka Andreje Nestrašila nebyla pro šesté semifinále Generali Česká play off extraligy s Pardubicemi (3:5) klíčová. „To je stejné, jako by si někdo stěžoval, že se mu něco stalo v osmnácti a zkazilo mu to celý život... Byl to začátek zápasu a jsme dost zkušené mužstvo, abychom se s tím popasovali lépe, než jsme se popasovali,“ řekl dvaatřicetiletý rodák z Prahy poté, co s Oceláři nedotáhli doma postup do finále a musí na zápas č. 7 na východ Čech.

Kde jste byli úvodních čtyřicet minut?

„My jsme byli na ledě. Že to bylo rychle 0:3... I takové zápasy jsou.“

Co jste změnili v poslední dvacetiminutovce, že jste se dokázali z 0:4 dostat na 3:4?

„Tento tým má charakter a my jsme tam šli s tím, že neprohrajeme souboj. Pořád si za tím půjdeme, ať to bude 0:5, 0:7, to nám bylo jedno. Chtěli jsme ukázat, že na ledě necháme všechno a také se připravit do příštího zápasu. Ukázat jim, že rozhodně není nic rozhodnutého, že pořád máme hlavy nastavené tak, že si pro postup chceme jít.“

Kolik ve vašich očích chybělo k vyrovnání při power play?

„Nevím, jaká je procentuální úspěšnost hry bez brankáře, ale samozřejmě se to stává. Možná jsme měli puk podržet, byla ještě minuta a tři vteřiny do konce, když jsme dostali gól na 3:5. Do téhle pozice jsme se dostali sami. Není to ani tak o konci, jako spíše o začátku zápasu.“

Z přesilovky jste snižoval na 3:4, gól potvrdilo až video. Věděl jste, že byl puk za čárou?

„Stoprocentně jistý jsem si nebyl. Hned jsem ale jel za rozhodčím, ať se podívá, protože jsem věděl, že šance, že gól byl, tam byla. Pak kluci mávali, že gól byl. Takže za to člověk nic nedá.“

Bylo znát, že jsou Pardubičtí přitlačení ke zdi? Hráli podle toho?

„Je to play off, takže hráli na sto procent jako každý zápas. Samozřejmě jim hodně pomohlo, že dali rychlé góly a určitě se jim hrálo o něco lépe za stavu 3:0. My jsme to pak možná až moc otevřeli ve druhé třetině a dostali čtvrtý gól, ale chtěli jsme to risknout.“

Trenéři prostřídali po první třetině brankáře, brali jste to jako impulz?

„Brali jsme to normálně. Máme dva skvělé gólmany, takže nám se hraje úplně stejně, ať je tam Káca (Kacetl), nebo Mazi (Mazanec). Třeba si Káca odpočinul a bude mít více sil na sedmý zápas.“

Nezačal váš finiš pozdě?

„Víte co... V lize každý chce od začátku do konce. Není to tak, že by hráč přišel na stadion a prvních deset minut se mu nechtělo. Někdy se to tak sejde. Padne gól, nějak pracuje psychika, to všechno hraje roli.“

Minule jste po nevyužité tutovce mluvil o tom, že nastavíte mód David Pastrňák . Hodit vše za hlavu a jít za další trefou. Jak nastavit hlavu na sedmý zápas?

„Bude to o tom, je to takové klišé, že tým, který bude chtít víc, ten vyhraje. Tým, který puk na ledě sežere, uspěje.“

Dá se po takové bitvě mluvit o porážce se ctí?

„To je nesmysl, promiňte. Je jedno, jestli to je 0:7, 3:5 nebo 0:8. To je jako jet na turnaj a radovat se, že jsme pátý místo až osmý... Když nevyhraju, tak jsem prohrál. Vítězství je to jediné, co mě zajímá.“

SESTŘIH: Třinec - Pardubice 3:5. Kacetl odčarován, řádil Kousal 0+3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:04. Smith, 49:10. Hudáček, 53:27. Nestrašil Hosté: 03:40. Vála, 04:42. Rákos, 13:13. Vondráček, 38:31. Zohorna, 58:57. Radil Sestavy Domácí: Kacetl (21. Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička (C), Marcinko (A), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Nestrašil – Daňo, Voženílek, Hudáček – Hrňa, Dravecký (A), Svačina. Hosté: Will (Frodl) – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář (A), Vála, Hrádek – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Vondráček, Poulíček (C), A. Musil – Paulovič, Rákos, Říčka. Rozhodčí A. Jeřábek, Pražák – J. Ondráček, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

