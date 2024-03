Pohráli jsme si s „pavoukem“ extraligy. Jaké jsou varianty čtvrtfinále?

Jak by mohly vypadat dvojice pro čtvrtfinále hokejové extraligy? Zkusili jsme dvě postupové varianty... • FOTO: Koláž iSport.cz

Dvojice pro předkolo extraligového play off jsou dané. Ale jak to bude dál? Kdo na koho by mohl vyjít? V hokeji není dopředu daný pavouk, čtvrtfinálové dvojice se k sobě napasují až podle toho, které týmy postoupí. Přičemž platí, že po základní části první Pardubice narazí na postupujícího s nejhorším umístěním po 52 kolech, druhá Sparta na druhého nejhůře umístěného atd. Jak by vypadalo složení rivalských párů čtvrtfinálové osmičky, pokud by z předkola šli dál tabulkoví favorité či naopak hůře postavené celky? Web iSport.cz zároveň přináší i sezonní bilanci všech dvojic z předkola.