König o Tour: Sražený divák? Mohou si za to sami. Radí, jak se na kole ochladit. Ne pivem

Víte, jak se sami ochladit na kole? „Nepijte pivo a natřete se opalovacím krémem.“ Tuto radu a spoustu dalších postřehů z minulého týdne na Tour de France přináší Leopold König, bývalý profesionál závodící třeba za tým Sky a současný ředitel závodu Czech Tour.

I během pěti dnů se toho na Tour odehrála spousta. V 11. etapě všechny na chvíli vyděsil pád Tadeje Pogačara. Ten sice nevezl žlutý dres, přesto na něj hlavní soupeři gentlemansky počkali. Nejde přitom o gesto, které by v moderní cyklistice bylo samozřejmostí. Udělali podle vás správně, nebo měli jet dál ve vysokém tempu?

„Tohle má širší kontext. V první čtvrtině této etapy si zastavil Tadej Pogačar odskočit na toaletu, tak jak je to běžné v těchto fázích závodu, a někdo začal útočit. Což se za normálních okolností nedělá. Takže tam byla první větší kontroverze. Následně došlo k jeho pádu pět kilometrů do cíle, kdy jeho skupina už v podstatě o nic nejela, protože do cíle nebyl žádný kopec a byla tam odjetá skupina. Kdyby po incidentu v úvodu etapy došlo k tomu, že by teď skupina začala Pogačarovi odjíždět, někdo šel na špici a začal jet vyloženě tempo proti němu, tak je to v podstatě vyhlášení války. Což by nebylo dobré pro celou Tour. Bylo by to hodně dramatické. Navíc Pogačar sice nebyl ve žlutém trikotu, ale jen technicky, protože etapu předtím ho ‚přenechal‘ Healymu. A tím pádem jako by byl ve žlutém.“

Zahrajme si teď trochu na módní policii. V následující etapě, kde všichni čekali, jak na tom Pogačar bude, vzbudil rozruch jeho krajan Primož Roglič. Ten si totiž vzal krátké ponožky, což se prakticky v pelotonu nevidí, že?

„Je to zajímavé. Vlastně nevím, proč to Primož zvolil. Každopádně to mělo úspěch, protože se o tom mluvilo. (směje se) Ale je to zajímavé, krátké ponožky kluci nevozí z několika důvodů. Jedním z nich je samozřejmě i ten estetický. Ale je pravda, že reakce cyklistické a profi veřejnosti nebyla úplně pozitivní.“

Sám si z toho pak dělal legraci, že si chtěl doopálit nohy. Ale už vážněji prohlásil, že se čekal hodně horký den, a tak mu to přišlo lepší kvůli ochlazení. Co byste v tomto ohledu poradil hobby cyklistům, kteří většinou nemají k dispozici vedle sebe auto, ze kterého by jim někdo podal punčochu s ledem nebo lahev s vodou, kterou se mohou polít?

„Za to mě asi hobby cyklisté mít rádi nebudou, ale rozhodně by neměli pít pivo. A vůbec jakýkoliv alkohol. To je zásada číslo jedna. Protože alkohol odvodňuje, a tělo se pak pere s jeho odbouráváním místo toho, aby se snažilo ochladit. Takže bych se inspiroval profíky. Pil bych hodně limonády s ledem, používal bych klidně i před plánovanou vyjížďkou studenou sprchu, abych se zchladil. Ale co je úplně nejlepší, tak si do bidonu vzít pití, kde si dáte stejně vody a stejně ledu, abyste po hodině nepili čaj, ale studený nápoj.“

Je i nějaký další trik kromě pití?

„Opalovací krém. To je základ. Protože vám snižuje teplotu těla. A není to jen o tom, že se nespálíte a nemáte druhý den úpal, ale dokáže snížit i pár procenty teplotu těla. Takže je to dost výrazná věc v rámci ochlazování.“

Hraje roli i ochranný faktor?

„Samozřejmě. Čím vyšší faktor, tím vyšší procento snížení teploty. Takže nejlépe padesátka.“

Sobotní etapa v Pyrenejích přinesla jedno překvapení. Už ve výjezdu na Tourmalet odstoupil Remco Evenepoel z průběžně třetího místa a v bílém dresu nejlepšího mladého závodníka. Co na jeho krok říkáte?

„Remco má dlouhodobě nestabilní sezony vzhledem k jeho různým pádům a zraněním, což myslím, že mu trošku brání v rozkvětu kariéry. Oni sami říkali, že po zimním zranění, kdy byl dlouho mimo trénink, mu chyběla základní báze kilometrů. Nicméně neměl žádnou velkou krizi, spíš nejel tak, jak by si představoval. A pro typ závodníka, jakým je, kdy je zvyklý vyhrávat, minulý rok bojoval o top 3, je těžké zvládnout to psychicky, což se mu bohužel nepovedlo.“

Tvrdil, že měl krizi tři dny v řadě. To pak asi není snadné, ne?

„Ono krizi… Odstoupil z třetího místa. Jestli krize je pro něj to, že dojede dvanáctý v časovce… Za mě to není krize, ale spíš psychické selhání v tom, že nemůžu jezdit s těmi nejlepšími. Ale i to je součástí profesionálního života, že se vám ne každý den daří. A překonávání takovýchto dnů je velmi kritické pro další vývoj sportovce.“

Dalším nepříjemným momentem bylo, když sportovní ředitel Ineosu Oliver Cookson srazil diváka. Už dřív Roman Kreuziger říkal, že často jsou diváci tak neukáznění, že sportovní ředitel může troubit, jak chce, ale občas prostě nějakou nohu přejede.

„Tohle byl jeden incident, který jsme viděli na kameře. Podobných jsou tam desítky, které nevidíme. Sportovní ředitel neměl autem moc kam uhnout, protože vedle něj jely dvě motorky. Pokaždé když někdo takhle moc vyčnívá z řady diváků, tak si za to bohužel může jedině sám. Zvlášť když to natáčí a dívá se na závod skrz telefon.“

Jací jsou fanoušci na Czech Tour?

„My máme samozřejmě na našem závodu ty nejlepší fanoušky na světě a žádné takové problémy neřešíme. Opravdu o ničem takovém nevím.“

Naopak radost, i když ne zrovna v ten moment, udělal jedné fanynce Julian Alaphilippe. Ten si před vrcholem Tourmaletu od ní sebral část kartonového transparentu, aby si ho strčil za dres a při sjezdu neprochladl. Běžně se to dělá s novinami, ale ty už asi fanoušci na kopce nenosí. Jak příjemný může být takový karton za dresem?

„Přišlo mi to strašně vtipné a dobré. Měl samozřejmě zprávy, že na vrcholu je zima a že tam začalo pršet, ale nedostal se už k týmovému vozu, aby si vzal pláštěnku. Takže než aby zmrzl, tak si vzal karton. A tím, že na něm bylo něco napsaného a ta paní mu to nechtěla dát, tak došlo k poměrně vtipné situaci. Ale Julian Alaphilippe dostal během jediného dne tolik mediální pozornosti, jako jiní nedostanou za celou Tour de France.“

Tím myslíte asi ne sobotu, kdy k této události došlo, ale hlavně pak neděli, že?

„Přesně tak. Protože ráno šel navštívit fanynku, které vzal karton. V průběhu etapy spadl tak, že to vypadalo, že odstoupí. A na jejím konci zvedal ruce, protože si myslel, že vyhrál, ale nevěděl o tom, že jsou dva lidi před ním. Takže vlastně celou neděli se mluvilo o Alaphilippovi. Tým Tudor a výrobce hodinek museli být naprosto spokojení. A myslím, že takhle by to mělo vypadat.“

Když odhlédneme od Tour de France, 14. srpna startuje Czech Tour, tentokrát v Praze. Bude to velké?

„Rozhodně. Protože start v Praze je pro nás nový milník. Máme novou etapu z Prahy do Karlových Varů, která bude dost náročná, není tam metr roviny. Ale pro nás je to opravdu velké zadostiučinění, že se do Prahy podíváme. Kvůli fanouškům, partnerům, i kvůli závodu samotnému.“