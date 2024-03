Šéf extraligy o dopingové kauze: Řízení s Hradcem začalo, průtahy jsou špatně

Chceme co nejrychlejší verdikt

„Jasně, že je to téma i pro nás. Věříme, že se povede Českému hokeji vše vyřešit, současně jde o věc, která může mít dopad na reputaci hokeje. Jako Tipsport jsme dlouholetý partner českého hokeje a nemáme současně důvod nevěřit, že se případ podaří vyřešit. Sledujeme všechno pečlivě, požadujeme co nejrychlejší verdikt. Současně ale zůstáváme neochvějným partnerem soutěže. Věříme, že se s podobnými problémy budeme potýkat co nejméně.“ Václav Sochor, tiskový mluvčí Tipsportu