Bizár v Liberci. Šéf sudích uznal chybu arbitra, Pešán to vzal: Stane se

Klíčový moment nastal ve třetí části. Takhle se přihodil…

Ve 48. minutě ujíždí Marek Zachar na olomouckou branku, holí po jeho bruslích šmátrá Dalibor Řezníček. Zachar padá k zemi, Konrád holí vyšťouchne puk směřující k libereckému útočníkovi, kotouč se od Zacharova těla odráží do Konrádova a společně kloužou za bránu.

První verdikt sudích zní: trestné střílení. Arbitři však jdou po signálu videorozhodčího prozkoumat záznam pro možnost uznání gólu. A ten po krátkém průzkumu skutečně uvedou v život, neboť puk se dostal za čáru po olomouckém podražení Zachara. Tak to rozhodčí v tu chvíli vidí.

Kouč Jan Tomajko nechápe, nevěří. Rozhodčí Matěj Sýkora mu u střídačky poradí, že si může vzít tzv. trenérskou výzvu. Tak se i stane. Muži v pruhovaném u monitoru v ten moment mají za úkol jediné: zjistit, zda Zachar bránil brankáři nedovoleným způsobem v zákroku. Na to je ta výzva.

Do hry se tedy dostane otázka, zda šlo o faul na libereckého útočníka, či nikoli. Kdyby byl faulován, bude z obliga a branka se uzná.

A pak to přijde. Sudí sundají sluchátka a rozpaží. U videa zjišťují – nebo spíš získají nový pocit – že Zachar nebyl faulován. V tu ránu jako když do osazenstva liberecké střídačky píchne roj rozdováděných vos. „Vy jste se normálně zbláznili…“ zazní hlas Filipa Pešána do mikrofonu rozhodčího poté, co zjistí, že je odvolán gól. „Zjistili jsme, že (Zachar) nebyl podraženej, takže v tu chvíli nemůžeme uznat gól ani nařídit trestné střílení…“ vysvětluje Sýkora.

Pešán jen vyvalí oči. Ale divit se mu těžko můžete. „To je ovlivnění jak prase,“ zazní ještě ze střídačky. Liberečtí jsou zaskočení, naštvaní.

Faktem zůstává, že nelze odvolat trestné střílení na základě zkoumání záznamu. Rozhodčí vnesli do celé akce chaos nařízením penalty. A pak už se problémy a vznětlivé reakce na sebe nabalovaly.

Marek Zachar po duelu pronesl, že Řezníčkovu hůl cítil. „Když jsem ho objížděl, nejdřív jsem cítil jeho hokejku u ramene, asi mě chtěl přeseknout hokejku, ale to jsem mu vykryl. Následně mu sjela hokejka dolů na led, na levé brusli jsem ji cítil a ztratil jsem balanc. V té rychlosti stačí malý kontakt a jdete k zemi.“

Domácí už jeden penaltový nájezd absolvovali – ve 13. minutě a shodou okolností po zákroku na Zachara. Oscar Flynn si s ním však neporadil, gólman Branislav Konrád chytal bezvadně po celou dobu. V prodloužení pak přišel faul Tomáše Galvase a rozsudkový verdikt Jakuba Orsavy.

Po vyhroceném duelu a po opadnutí prvních těžkých emocí Filip Pešán sympaticky neházel vinu na sudí. „Bylo to těžké na všechny tři strany. Pro nás, pro hostující tým i pro rozhodčí. Asi se tam udělala procesní chyba v tom směru, že se nemělo signalizovat trestné střílení. To je signalizace, která se dle mého názoru nedá trenérskou výzvou vrátit. Jestli mělo být trestné střílení, nebo nemělo být, na to se musíme podívat. Ale vrátit se to už nedá. Rozhodčí mi vysvětlil, že udělal chybu. Já to velmi respektuju,“ pravil kouč s tím, že nešlo o naprosto zásadní moment duelu. „Byl to důležitý okamžik zápasu, ale ne stoprocentně rozhodující. Jak my, tak soupeř měl jiné situace, kterými jsme mohli rozhodnout. Chyba se stane. Já takových chyb udělám spoustu, máme na ni právo všichni,“ doplnil.

Vyjádření manažera rozhodčích APK LH Vladimíra Pešiny Klíčovou chybou byl unáhlený signál trestného střílení „Jednalo se o to, že rozhodčí v pozici R1, který před situací couval, ji správně vyhodnotil. Vyhodnotil správně, že se nejednalo o faul, nechal akci pokračovat. Následně došlo k přerušení hry a ke společné komunikaci se třemi kolegy, kteří se sjeli u boxu trestoměřičů. Následně došlo k unáhlenému signálu na trestné střílení. Poté došlo ke správnému postupu od brankového videorozhodčího, který rozsvítil brankové světlo. Zkoumala se situace, zda kotouč přešel brankovou čáru. Správně bylo vyhodnoceno, že kotouč čáru přešel a gól byl uznán. Následně si tým Olomouce vzal Coach´s Challenge. Ta byla vyhodnocena tak, že k nedovolenému zákroku na hráče Liberce se nejednalo (tudíž šlo o Zacharovo nedovolené bránění brankáři a gól nemohl platit – pozn. aut.), což v první fázi rozhodčí v pozici R1 ani nesignalizoval. Správně byl gól neuznán. Z našeho pohledu nastala klíčová chyba v relativně unáhleném signálu na penaltu. Ten nám vnesl do celé situace problematický a chybný moment. Následně byla situace komunikována směrem k oběma trenérům.“