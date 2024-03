Zaťovič na odpis? Kdepak, lídr Komety je zpět. Má nějakou hrdost, říká Modrý

Martin Zaťovič vstřelil v Liberci 250. gól a vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport • Michal Beránek / Sport

Po minulé mizerné sezoně už ho leckdo hokejově pohřbil. Má to za sebou, povídalo se o Martinu Zaťovičovi (39). Kapitán Komety se ale hecnul, v létě zamakal a na prahu čtyřicítky ze sebe tahá to nejlepší. Zase je tím pravým lídrem. Nejen v šatně, kde hází do placu vtípky. „Chce dokázat všem a hlavně sobě, že nepatří do starého železa. Má taky nějakou hrdost,“ říká pro iSport.cz. kouč Jaroslav Modrý.

Z ofenzivní letky, která byla minimálně dvě sezony absolutní špičkou extraligy, zůstal v Brně a na vrcholu jen on. Kreativní centr Petr Holík se trápí v prvoligovém Zlíně, americký snajpr Peter Mueller se uklidil do německé DEL (Grizzlys Wolfsburg, 17 zápasů, 15 bodů). Pro Martina Zaťoviče místo v sestavě Komety pořád je, a důležité. „Během sezony dokazoval, co je schopen přinést týmu. Chce být ten Zaťa, na kterého tady byli všichni v posledních pár letech zvyklí,“ vypráví Modrý.

Spoluhráči i fanoušci většinově znovu získali důvěru v útočníkovy schopnosti. Nejstarší člen kádru, jenž má mezi elitou odehráno přes osm stovek zápasů a čerstvě vstoupil do Klubu hokejových střelců se 250 zásahy, se na „stará kolena“ rozparádil. Už není zastrčený ve čtvrté řadě, nastupuje vedle reprezentantů Lukáše Cingela a Jakuba Fleka. Spolu rozhodují zápasy, chodí na klíčové situace. „Smekám klobouk. Je pěkné mít šanci pracovat s klukem jako je on. Ta čísla ukazují na jeho dlouhověkost, výkonnost,“ upozorňuje třiapadesátiletý kouč.

Křídelník Zaťovič zdvojnásobil svůj bodový příspěvek oproti minulému ročníku, za dvaapadesát kol se dostal na nadprůměrný počet čtrnácti branek. Opět dobře vidí hru, neztrácí v soubojích, umí dát důvtipnou finální přihrávku. Rozkvět zažil poté, co začal střídačce po rezignaci Patrika Martince šéfovat Modrý. „Zaťa se postupně posunoval sestavou a vrátil se do míst, kde slavil úspěch,“ poznamenal trenér k hráči, jemuž 30. dubna končí smlouva. Svými výkony si říká o roční prodloužení. Je to reálné, neboť patří k oblíbencům majitele Libora Zábranského.

Tohle je zkrátka kapitán, jakého chtějí fanoušci vidět. Útočníkova obroda je vlastně největším překvapením v mužstvu. Jako by klub z ničeho nic vytáhl z rukávu zapadnutého žolíka a teď má ruce plné trumfů. „Měl fantastickou základní část,“ zmínil Modrý. „Tento kluk se strašně těší na tuhle část sezony, která je za odměnu. Má šanci ukázat, jak je připravený na vyřazovací boje,“ dodal.

Céčko na dresu nemá jen proto, že na soupisce není nikdo starší. Ostatním jde příkladem, nemá problém hlasitě sdělit, co se mu nelíbí. Zároveň je jedním z hlavních vtipálků v kabině, stará se o dobrou náladu. „Je to matador, který má něco za sebou a ví, kdy co říct,“ všímá si Modrý.

I díky Zaťovičově vzepětí se Brno vyšvihlo ze dna tabulky na čtvrtou příčku v základní části a pošetřilo síly na čtvrtfinále.

Zaťovičovy sezony

2022/23

Zápasy: 59 (včetně play off)

Body: 17 (8+9)

Plus/minus: -20

2023/24

Zápasy: 52

Body: 31 (14+17)

Plus/minus: -3

