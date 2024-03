Kometa postrachem? Sparta ani Pardubice nás nechtějí, zní z kabiny

Kdo to jako první řekne nahlas? A sice, že Kometa může prognózy play off rozdrtit na malé kousky. „Stačí se jen podívat na naše vzájemné zápasy. Ani Sparta, ani Pardubice a ani Třinec nás v play off nechtějí,“ vyhlásil útočník Kristián Pospíšil. Brno přetlačilo Třinec 3:2 v prodloužení a zaknihováním čtvrté pozice potvrdilo účast ve čtvrtfinále play off.

Takhle se obyčejně slaví velký postup ve vyřazovací fázi. Pokud tedy nejste v Brně na hokeji. Fanoušci Komety měli jasno: je důvod mančaftu zatleskat a poděkovat mu. Brňané zvládli detektivku a odrazili nepříjemný nápor Litvínova v souboji na dálku o poslední volný flek v první čtyřce. Povedlo se. A k tomu dlouhé volno, vyřazovací fáze začne pod Špilberkem až 17. března.

Splnili, o co jim už delší dobu šlo. A přestože nejednou klopýtli a rvali si vlasy, jak některé dobře rozehrané zápasy ztratili, hokejisté Komety nakonec splnili první velký cíl sezony – ubytovat se v elitním kvartetu. Po 60 minutách a za stavu 2:2 byl k vidění ojedinělý moment: oslava bodu. „Ale my neslavili remízu, my slavili postup,“ usmíval se Kristián Pospíšil. „Jakmile jsme zjistili, že nám bod stačí, dostavily se emoce. Asi dvě minuty před koncem třetí třetiny jsem se ptal okolo, o co přesně teď hrajeme, jestli potřebujeme dát gól, nebo nám stačí plichta a spíš bráníme,“ líčil brněnský útočník vazbu na duel na Hané.

Kometa šla do duelu s třineckým šampionem ze čtvrté pozice a s tím, že má vše ve vlastních rukách. Při výhře za tři body měla jistotu čtvrtfinále. A protože nejbližší pronásledovatel z Českých Budějovic dostával rychlou rychtu v Pardubicích, Brno na dálku sledovalo už jen Litvínov. Ten potřeboval vyhrát po 60 minutách a doufat, že Kometa doma nezíská ani bod.

Dobré zprávy platily i po první třetině, protože Verva v Olomouci prohrávala 0:1 a Kometě bohatě stačilo hrát bez gólů. Zkraje druhé části Brňané dokonce šli do vedení a vše se zdálo zalité sluncem. Jenže nebylo… Jakmile Marko Daňo po Furchově chybě srovnal na 1:1, nálada v brněnské aréně se sice zhoršila, ovšem pořád nebylo zle. Kritický okamžik dorazil ve třetím dějství po parádní kombinaci, na jejímž konci stál Andrej Nestrašil. Zhruba v tu dobu totiž skóroval na Hané i litvínovský Ondřej Jurčík a Kometa byla rázem ze čtyřky venku. Fanoušci Komety moc dobře věděli průběžný stav z Olomouce, proto rychle a nahlas spustili „Vyrovnat! Vyrovnat!“

Velká úleva dorazila v 51. minutě, na konci přesilovky švihem úžasně trefil Steve Moses, důležitou stínohru před gólmanem Kacetlem mu dopřál parťák Tomáš Marcinko. A jelikož v podobný čas v Olomouci srovnal na 2:2 Silvester Kusko, pod Špilberkem bylo znovu veseleji.

Litvínovu nebyly nic platné ani vyhrané nájezdy, v tu dobu už se v Brně jásalo. Vyprodaná hala dávala najevo své díky hráčům, nad ledem se vznášelo odhodlání dojít dál než přes první kolo play off. A Kristián Pospíšil se nebál zmínit, že Kometa míří hodně, hodně vysoko. „Stačí se jen podívat na naše vzájemné zápasy. Ani Sparta, ani Pardubice a ani Třinec nás v play off nechtějí. Věříme si, určitě do toho půjdeme s tím porazit je,“ naplánoval obávaný slovenský útočník. „Ukázali jsme charakter, v sezoně jsme měli několik nevydařených částí, ale dokázali jsme se semknout a urvat čtyřku,“ pochvaloval si.

Bilance Komety (na body): proti Spartě 7:5 (2:0, 2:1p, 2:3, 5:4n) proti Pardubicím 6:6 (3:5, 4:3p, 4:3, 6:7p) proti Třinci 3:9 (2:3n, 1:2, 1:5, 3:2p)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:20. Cingel, 50:50. Moses, 61:26. Marcinko Hosté: 25:01. Daňo, 45:20. Nestrašil Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Šenkeřík, Smith, Nedomlel, Kundrátek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – Helewka, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský – Sikora. Rozhodčí Šindel, Květoň – Zíka, Štěpánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků