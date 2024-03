Zaťovič se dočkal vstupu do Klubu střelců: Nevěřil jsem, že to zvládnu…

Tak už je z něj oficiálně věhlasný kanonýr. Martin Zaťovič si proklestil cestu do Klubu hokejových střelců deníku Sport, když otevřel účet v Liberci. Navíc to byla výstavní trefa, hned po buly se trefil do horního růžku a nasměroval svou Kometu na cestu ke kýženému triumfu 6:4. „Člověk na to myslel, každý mu to připomínal,“ byl rád 39letý útočník, že skončilo jeho šestizápasové čekání na vstupní gól a ocitl se mezi legendami.

Jak moc si vážíte vstupu mezi smetánku české a československé hokejové historie?

„Je to obrovské číslo. Ale hokej je týmový sport, kde jde v prvé řadě o týmové úspěchy. Jsem rád, že jsem to tam dotáhl. Nevěřil jsem, že to letos zvládnu. Kluci mi hodně pomohli, takže super. Děcka si to užijí, ale jdeme dál. Máme nějaké cíle v sezoně.“

Těší vás, že máte splněno před koncem základní části a můžete se plně koncentrovat na play off?

„Samozřejmě. Člověk na to myslel, každý mu to připomínal. Takhle se o tom aspoň nemusíme bavit a můžeme se věnovat hokeji.“

Čtyřku a jistotu čtvrtfinále play off nechcete pustit, co říkáte?

„Máme to ve vlastních rukách. Musíme v neděli hrát tak, abychom to zvládli. Bylo by pozitivní si po základní části odpočinout. Věděli jsme, že Budějovice vyhrají, tak teď máme Třinec.“

Liberec jste porazili i počtvrté v sezoně, v poslední bitvě jste ho dorazili, dá se říci, na třetí pokus…

„Byl to hodně otevřený hokej. Vedli jsme, pak jsme ztráceli… Hráli jsme venku a dostali čtyři góly. Obyčejně se vám s takovými počty nepodaří vyhrát, ale my jich dali šest. Super! Ale musíme líp bránit, z naší strany tam byly chyby. Ale teď je hlavní vítězství, za které jsme hrozně rádi.“

Co říkáte tomu, že Steve Moses byl blízko třetímu hattricku v sezoně proti Tygrům?

„Byl blízko, to je pravda… Hrál výborně, daří se mu, je teď spokojený. Jen tak dál, ať nás dotáhne co nejdál.“

Jak těžké bylo kontrolovat emoce s mnoha všelijakými zákroky i verdikty sudích?

„Byl to emočně vypjatý zápas. Věděli jsme, o co hrajeme, přijeli jsme sem vyhrát a máme radost, že se nám to povedlo. Od rána jsme měli správně nastavenou hlavu.“

Museli jste se v kabině hodně uklidňovat po druhé třetině? Krátce před pauzou jste přišli o vedení 3:2, které způsobily hodně diskutabilní tresty pro Rhetta Hollanda.

„Já chtěl jen po rozhodčích, aby mi to vysvětlili. Těžký… My se museli uklidňovat už po první třetině, kdy jsme vedli 2:0, nedali jsme dlouhou přesilovku a začali jsme tam mlátit dveřmi, kroutit hlavami. Měli jsme tam dát dva góly nebo aspoň jeden a zápas by byl v podstatě rozhodnutý. Tohle dělat nemůžeme, musíme být stále pozitivní. Kdybychom zápas ztratili, bylo by to špatný, ale vyhráli jsme ho. Takhle si ukážeme nepovedené věci a půjdeme dál.“

Váš pohled na 2+2 minuty pro Hollanda? Za mě měl dostat maximálně jednu dvojku.

„Tvrdý zákrok, tam si člověk vybere, kdy ho trefil. Podle mě ho ale trefil čistě. Samozřejmě, je to jejich (Filippi) nejlepší hráč, musí si ho bránit, dostal dvě minuty, což respektuju. Ale pak byl napadený, za to podle mě nemůže dostat dvě minuty.“

Zvlášť když se nijak aktivně nebránil.

„Právě. Chtěl jsem to vysvětlit. Tak buď dostane jejich hráč čtyři minuty a náš dvě, nebo nevím. Ale bylo mi řečeno, že vůbec, že se prostě perou. Nevím, nechci to komentovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:55. A. Najman, 25:48. Rychlovský, 39:13. Filippi, 56:45. Hawryluk Hosté: 06:17. Zaťovič, 10:36. Kollár, 29:48. Moses, 51:34. Marcinko, 53:07. Moses, 58:18. Flek Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Melancon, Galvas, Knot, Ivan, Budík, Derner – Bulíř (A), Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Vlach, Hawryluk – Kel. Klíma, Šír, Zachar. Hosté: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Osburn – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Rozhodčí Kika, Šindel – Kajínek, Rampír Stadion Home Credit Arena, Liberec