Vítkovice těsně nad propastí, čas pro Lakatoše? Hrát by mohl, jenže...

Sezona míří do... propasti. Vítkovice prohrávají v předkole s Hradcem na zápasy 0:2. Herní projev je bída na třetí, při hře v pěti ukázaly sílu umírajícího komára. O víkendu by mohly vypustit svoji divokou bouři. Teoreticky. Divočina má háček, naučily se hrát bez své přírodní katastrofy. Dominik Lakatoš je výrazný hráč se schopností otáčet klidně celé série. Risk? Určitě, klub ukázal, že ho nepotřebuje. Ale pak je tady další otázka: jak moc chtějí Vítkovice pokračovat v play off?