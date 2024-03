Pech: Jenom jsem se válel a koukal na televizi... Teď se snažím hodně bránit

Většinu sezony musel vynechat kvůli zlomenině kotníku. V jeho věku už není lehký jakýkoliv návrat. Na play off se ale Lukáš Pech dokázal připravit parádně a je opět nepostradatelnou součástí českobudějovické sestavy. Za úvodní dva duely si připsal tři body (1+2) a výrazně pomohl Motoru k vedení 2:0 v sérii s Karlovými Vary. „Snažím se teď hodně bránit. Být dobrý do defenzivy, abychom nedostávali góly,“ řekl skromně šikovný útočník.

Jak se cítíte po dlouhém zranění, kvůli němuž jste vynechal většinu sezony?

„Je to lepší, ale samozřejmě fuška. Tři a půl měsíce jsem nebyl na ledě a nehrál. Jenom jsem se válel a koukal na televizi. Pak jsem do toho začal dupat a trénoval jsem s naším kondičním trenérem. Pořád se ale připravujete sám. Bylo to takové nijaké. Až když jsem se připojil k týmu, začalo to být lepší. Vyhovují mi teď zápasy v rychlém sledu. Pořád se ale trochu hledám.“

Na ledě to tak rozhodně nevypadá. Patříte k nejlepším hráčům.

„Snažím se teď hodně bránit. Být dobrý do defenzivy, abychom nedostávali góly. V nedávné době jsme jich hodně inkasovali. Můj úkol je, aby křídla napadala a já si hlídal záda. Nechceme, aby nás soupeř přečísloval a chodil do brejků. Když je možnost, jdu dopředu, ale spíš se snažím myslet na hru do defenzivy.“

V sérii zatím dělají hlavní rozdíl vaše smrtící početní výhody.

„Je to klíčový atribut. Tak je to ale v každém play off. Když si pomůžete přesilovkou, je to výborný. Využili jsme tři, což byl základ pro vítězství.“

Kde je to kouzlo?

„Je to kombinací hráčů. Kondel (Jáchym Kondelík) je výborný před bránou, má na to postavu. Gólman pak špatně vidí. Důležitá je i kreativita, nehrát jen pořád dokola nějaký vzorce. Když se otevře možnost, je důležité se jí nebát a využít ji.“

Stejně důležitá jsou i oslabení a zatím je hrajete parádně. Energii k ničemu nepouštíte.

„Musím pochválit speciální týmy na oslabení. Hrály výborně. V obou zápasech soupeře k ničemu nepustily, což bylo super. Střídají se v šesti lidech, jedou bomby a vyhazují puky ven. Jak hrajeme aktivně, Vary nejsou schopný zavézt puk do pásma.“

Co se vlastně stalo ve čtvrtek, kdy jste ve třetí části ztratili vedení 4:0?

„Bylo to naší neaktivitou. Strašně jsme polevili v soubojích i bruslení. Nechali jsme Vary, aby do nás jezdily. Hodně nahazovaly puky na gólmana, a tím se dostávaly do tlaku. My jsme byli statičtí, špatně jsme si rozebírali hráče a byli jsme zahledění do puku. Kolikrát bylo i trochu smůly. První a čtvrtý gól se nám odrazil od nohy. Vary zaslouženě vyrovnaly, ale věřili jsme, že to otočíme. Máme silné mužstvo.“

Jáchym Kondelík si po prvním duelu pochvaloval, že po návratu týmu hodně pomáháte a s dalšími zkušenými hráči ho táhnete. Vzali jste si slovo před prodloužením?

„Nebylo to jenom po třetí třetině. Celý zápas spolu mluvíme a snažíme se být pozitivní. Říct klukům nějaké věci. Spíš je povzbudit, že hrají dobře. Samozřejmě se občas zvýší hlas, ale to k tomu patří. Musím smeknout i před Kondelem (Kondelík). Fantasticky sem zapadl a má úžasnou sezonu. Když mě ve středu pochválil, tak teď musím já jeho (směje se). Rozhodující pátý gól byla jeho práce. Uvezl hráče na zádech, přihrál Milanovi (Gulašovi) na volej a ten to propálil.“

Potěší, že vy zkušení hráči pořád rozhodujete klíčové zápasy?

„O tom to je. Zkušenosti hrají svou roli. Od toho jsme tady. Když to celou kariéru na vás stálo, nemůžete to najednou hodit na mladší kluky, kteří se učí. Postupně dorůstají do klíčových rolí a třeba nás pak vyšoupnou. My starší jsme tu od toho, abychom zápasy rozhodovali.“

Série se přesouvá do Varů. Jak se těšíte do města, kde jste toho tolik prožil?

„Upřímně o tom momentálně nepřemýšlím. Samozřejmě budeme chtít vyhrát a ukončit to. Jdeme do toho ale s pokorou. Víme, že Vary jsou silný tým. Sami jste mohli vidět, že prohrávaly 4:0 a nezabalily to. Věřím ovšem, že máme tak silné mužstvo, že je dokážeme třikrát porazit.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE