„Ukrutná sprosťárna“ v Litvínově. Čeká se (přísný) trest, mstitel neuspěl

Od začátku se řežou. V sérii předkola play off mezi Litvínovem a Plzní, kde Verva aktuálně vede 2:0 na zápasy, si hráči nic nedarují. Jdou do sebe, bojují, oplácejí. Zákrok Jakuba Lva z 53. minuty druhého utkání (4:1) byl ovšem těžce za hranou. Bojovník ve službách Indiánů u modré čáry narouboval na hrazení Janise Jakse, ten dlouho zůstal ležet, aby nakonec odešel po svých. Hříšník dostal trest na 5+10 minut, v pátek odpoledne by si měl vyslechnout flastr od disciplinární komise. „Je to kruté, ale pro Kubu sezona skončila,“ je přesvědčený expert Radek Duda.

Indiáni právě inkasovali z hole Liama Kirka gól na 1:4. Padesát sekund na to se k obránci Janisi Jaksovi přiřítil Jakub Lev. Prásk! Mohutná srážka, po níž Lotyš zůstal bezvládně ležet. Na ledě zavládl chaos. Roli mstitele přijal Matúš Sukeľ, od Lva však schytal několik přesně mířených ran a bitku prohrál.

Srdcař plzeňského mančaftu si nicméně svým vystoupením dost možná vyřídil předčasnou dovolenou. „Pro něj hrozně nešťastný zákrok. Podle mě to hned věděl, mohl zabrzdit. Jestli to byla frustrace, to se musíte zeptat jeho, ale výsledek tomu nasvědčoval. Viděl hráče, věděl přesně, co chce udělat a byl rozjetý. Určitě tam něco přilítne, myslím si, že to bude víc než pět zápasů,“ vyjádřil se k potenciální stopce pro iSport.cz někdejší hokejový raubíř Radek Duda.

Zato přerovský trenér Michal Mikeska cítí Lvův zcela jasný záměr. „Ukrutná sprosťárna. Je tam vidět čistá frustrace z výsledku a průběhu zápasu. Přirovnal bych to k zákroku Michala Bulíře z Liberce na kladenského Ondřeje Slováčka, který se stal v listopadu, to bylo podobně hnusný. Ale za mě to, co udělal Kuba Lev, bylo vyloženě sprostý,“ odsuzuje kouč drsný zákrok.

„Nemáme víc než deset zápasů v řádech, tak bych neviděl jinou možnost. Ale za tyhle věci bych se nebál dávat exemplární postihy. Tady šlo opravdu o zdraví. Osobně tohle považuju za horší zákrok, než který udělal Houdek (na Tima Söderlunda). Je to zákeřnější a víc zdraví ohrožující. Buďme velmi rádi, že to dopadlo pro Jakse ještě dobře,“ nabízí Mikeska tvrdý flastr.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Sparta Třinec někdo jiný

Lev by měl verdikt znát během pátečního odpoledne. Asistující kapitán se přitom paradoxně vykurýroval na start nejdůležitější fáze sezony, aby probral trápící se mužstvo, které ve čtvrtek padlo už poosmé v řadě. Do hry okamžitě vnesl drajv sobě vlastní, tradičně se pouštěl do strkanic u branky. Chemikům zvedal puls.

Plzni taktika zajet soupeři pod kůži skvěle vycházela zejména při první partii, kdy získala vedení 2:1 a dokonale rozhodila formaci kolem bratrů Kašových. Mladší David si neodpustil zbytečný krosček mimo hru, po němž v přesilové hře skóroval hostující Aleksi Laakso. Pak člen úderné litvínovské formace vyfasoval ještě vyloučení za hrubost po peprné výměně ve středním pásmu. Domácí se ovšem se startem třetí části uklidnili a duel otočili.

Aktuálně v sérii Litvínov vede už 2:0, s případným zápasovým trestem pro Lva může být strategie Západočechů tatam. „Když se podívám na sestavu Plzně, nevidím tam hráče, které mívali dřív, aby hráli fyzický hokej. Jedna věc je hrát tvrdě, druhá používat u toho trošičku hlavu. Ale jsou věci, které neovlivníte, a kdo hokej hrál, ví, že se staly i lepším hráčům,“ popisuje Duda.

Ondřej Kaše, MVP extraligy. Kdo půjde dál z předkola play off? Video se připravuje ...

Méně sdílní byli při pozápasových rozhovorech hráči Vervy. Z logických důvodů jsou opatrní, nechtějí nahlas komentovat, zda je agresivita na straně soupeře cíleně zvoleným plánem. Nahrává tomu ovšem nejen herní obraz, ale také fakt, že Litvínov má aktuálně ve svém středu větší individuální kvalitu. Maximálně znepříjemnit elitním borcům jejich práci se jeví jako účinná zbraň.

Účastníci lítého boje přesto svádí časté šarvátky a drsné srážky na mód vyřazovací části. „Já nevím… K play off to patří, tak to je. Jestli to byl náš plán? To asi nebudu komentovat. Každý chce vyhrát, nechce druhému nechat ani metr ledu,“ prozradil po úvodním klání hostující Miroslav Indrák.

V podobném duchu hovořili i zástupci domácího tábora Petr Koblasa, Pawel Zygmunt nebo Nicolas Hlava. „Je to play off, plné emocí, člověk to očekává. Nesmíme se nechat vyvést z míry. Myslím si, že tomu nastavili rozhodčí laťku, upozornili nás předem, že za šarvátky se bude vylučovat. Tím se to uklidnilo. Čím víc se jde do závěru, tím víc emoce gradují. Snažím se držet, ale nenechám si sr*t na hlavu. K faulu nic říct nechci,“ odmítl počínání Lva komentovat Hlava.

Také v dalším průběhu vyhecované série předkola se dají očekávat odplaty. Zřejmě však už bez Jakuba Lva.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE