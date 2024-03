Dvě hodiny s Dědkem. Varaďa? Trochu zákopová válka, říká boss Pardubic

Boss východočeského klubu přiznává, že finanční vypořádání s dnes již bývalým koučem týmu může ještě nějakou dobu trvat, neboť podle všeho nastal pat. „Tak trochu zákopová válka,“ přiznává. Zároveň se nebojí zmínit, že nemalé množství pardubických hokejistů proti vyhazovu trojnásobného mistra s Třincem z posledních tří sezon nemělo námitek. „Hráčům se obrovsky ulevilo. Někteří naši kluci byli až nešťastní,“ zmiňuje Dědek v Zimáku pnutí v týmu v minulých měsících.

Jako dále neakceptovatelné se ukázaly vzájemné vztahy uvnitř realizačního štábu. „Někteří řekli, že to skousnou a vydrží do konce sezony a pak jdou pryč. Protože se to nedá. Lidský rozměr byl pro nás v tu chvíli víc než šance, že možná uspějeme. To říkám na rovinu,“ líčí Petr Dědek. Zbyněk Irgl s Radkem Dudou s ním v lecčems souhlasí, ale v nemálo ohledech to mají naopak.

V Zimáku se dále mj. probírá:

Proč se Marku Zadinovi nezdálo už od začátku jeho pracovní propojení s Václavem Varaďou?

Jakým způsobem se chtějí Pardubice vypořádat s pětiletým kontraktem Varadi?

Má podle Radka Dudy Petr Dědek potřebné znalosti o hokeji, aby správně rozhodoval o dění v takovém kolosu jako je Dynamo Pardubice?

Kolik pardubických hráčů přišlo zažádat o trejd kvůli metodám a způsobu hry bývalého kouče?

Čím může být nedávno potrestaný raubíř Michal Houdek užitečný Dynamu?

Jak to je s eventuálními příchody útočníků NHL Tomáše Noska a Filipa Zadiny?

Proč spolu špičkové extraligové kluby na úrovni majitelů nekomunikují, jako tomu je například u bossů fotbalové Sparty, Slavie, Baníku a Plzně?

Proč chce Petr Dědek kandidovat do výkonného výboru hokejového svazu?

Co šéf Dynama říká na snahy Josefa Řezníčka stát se příštím šéfem svazu a jeho výroky?

Souhlasí Radek Duda s kroky Aloise Hadamczika v čele Českého hokeje?

