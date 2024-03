Litvínov, Hradec a Motor slaví postup do čtvrtfinále. Bílí Tygři drží naději

Lukáš Klimeš dělal v brance Vítkovic, co mohl, rychlému konci sezony ale nezabránil • ČTK / Sznapka Petr

Mountfield HK uspěl i ve třetím utkání předkola a slavný rychlý postup do čtvrtfinále

Martin Bučko (vpravo) poslal Plzeň už ve 2. minutě do vedení

Hokejisté Mountfieldu HK slaví rychlý postup do čtvrtfinále

Jordann Perret se dostal do úniku a po faulu na něj bylo nařízeno trestné střílení

Českobudějovičtí hokejisté se radují z gólu do sítě Karlových Varů

Hradecký brankář Lukáš Pařík slaví třetí výhru v sérii předkola proti Vítkovicím a postup do čtvrtfinále

Předkolo Play off Tipsport extraligy už zná tři jisté postupující do čtvrtfinále. Nejrychlejší možný postup slaví Mountfield HK, který uspěl i ve třetím duelu proti Vítkovicím, na jejichž ledě vyhrál 3:1. Stejně tak se vedlo Motoru, České Budějovice vyhrály třetí duel série v Karlových Varech 3:1 a rovněž vyhlíží soupeře pro čtvrtfinále. A odpočinek navíc si vybojoval také Litvínov, který třetí utkání v Plzni urval 2:1 v prodloužení. V neděli tak bude pokračovat už jen série mezi Olomoucí a Libercem, Bílí Tygři vyhráli 4:3 a snížili stav na 1:2 na zápasy.

Jurčík trefil postup v prodloužení

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:16. Bučko Hosté: 01:47. Kudrna, 75:04. Jurčík Sestavy Domácí: Klouček (Hlavaj) – Laakso, Zámorský, Piskáček (A), Bučko, Kvasnička, Dujsík, Malák – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Šiler, Rekonen – Pour, Mertl (A), Schleiss (C) – Straka, M. Soukup, Jansa. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile, Šalda, Jaks, Czuczman, D. Zeman, Demel – Kirk, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Kudrna, Jurčík, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Tygři snížili, v oslabení rozhodl Zachar

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:19. Řezníček, 29:22. Řezníček, 37:55. Kusko Hosté: 05:32. Vlach, 31:58. Bulíř, 49:16. Derner, 52:40. Zachar Sestavy Domácí: Sedláček (Frgál) – Rutar, Sirota, Řezníček, Ondrušek (C), Rašner, Škůrek, Mareš – Orsava, P. Musil, Káňa – Navrátil, Macuh, Plášek – Bambula, Anděl, Kunc – Klimek, Knotek (A), Kusko. Hosté: Hrenák (D. Král) – Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Aubrecht – Faško-Rudáš, Filippi (A), Vlach – Flynn, A. Najman, Rychlovský – Hawryluk, Bulíř (A), Birner (C) – Kel. Klíma, Šír, Zachar. Rozhodčí Šír, Obadal – Hynek, Hnat Stadion Zimní stadion Olomouc

Motor slaví rychlý postup

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli třetí zápas předkola play off extraligy na ledě Karlových Varů 3:1 a po vítězství v sérii 3:0 na zápasy postoupili do čtvrtfinále. Svěřenci kouče Ladislava Čiháka tak následují Hradec Králové, který dnes vyřadil Vítkovice.

Jihočeši po dvou domácích triumfech potvrdili i na západě Čech roli favorita série. Už na konci třetí minuty vedli, když se počtvrté v letošních vyřazovacích bojích prosadil kapitán Milan Gulaš. Ve 37. minutě zvýšil Jáchym Kondelík. Ondřej Procházka pak sice před polovinou třetí části oživil naděje domácích, už o 37 sekund později však uklidnil tým Motoru Brant Harris.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48:51. O. Procházka Hosté: 02:55. Gulaš, 36:43. Kondelík, 49:22. Harris Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Mikyska, Bartejs, Huttula, Plutnar, McFadden, Stříteský, Dlapa, Rulík – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Kofroň, O. Procházka – Koffer, Kružík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Štencel, Štich – F. Přikryl, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, Harris, Kubík – D. Simon, Pech (A), Valský – Toman, Koláček, Vopelka. Rozhodčí Hradil, Veselý – Kajínek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4746 diváků

Do čtvrtfinále jde také Mountfield HK

Hokejisté Hradce Králové si jako první zajistili postup z předkola do čtvrtfinále play off extraligy, v němž od sezony 2012/13 ani jednou nechyběli. Na ledě Vítkovic vyhráli dnešní třetí zápas 3:1, v celé sérii, která byla reprízou loňského semifinále, zvítězil finalista minulého ročníku 3:0.

Po dvou těsných domácích výhrách si svěřenci kouče Tomáše Martince vypracovali v Ostravě tříbrankový náskok, poté co se v každé třetině prosadili postupně Ralgs Freibergs, Jeremie Blain a Aleš Jergl. Za domácí snížil až v samém závěru Petr Fridrich.

Východočeši začali dobře. Uběhly sotva tři minuty a šli do vedení, když obránce Freibergs vypálil od modré čáry a poslal puk pod horní tyčku, odkud se puk odrazil do sloupku a zamířil ven z branky. Královéhradečtí se sice radovali, ale rozhodčí gól uznali až po následném přerušení, kdy si gólovou situaci prohlédli na videu.

Vzápětí mohl srovnat vítkovický útočník Zdráhal, jenž se ocitl úplně volný mezi kruhy, zblízka však nedokázal prostřelil Paříka v hostující brance. Ostravanům pak ve vlastní přesilovce pláchl Perret, Auvitu ho zahákoval a rozhodčí nařídili trestné střílení. Puk si vzal Kevin Klíma, pokusil se vymíchat Klimeše, ale jeho zakončení zastavila tyčka.

Vítkovičtí se nedokázali dostat do tempa, naopak hosté nadále hrozili. Miškář svou dělovkou zazvonil na horní tyčku, krátce nato hosté ujeli do přečíslení tři na jednoho, po Pavelkově přihrávce vystřelil Perret, Klimeš ale ostravský celek podržel.

Na opačné straně se uvolnil Raskob, předal puk do mezikruží Kriegerovi, jenže ten nedokázal překonat Paříka. Následovala přesilovka Hradce Králové, kterou v jejím závěru zužitkoval Blain. Ten vypálil od modré čáry, Klimeš vyrazil kotouč do prostoru, kam si sjel Percy, jenž si bruslí srazil puk do vlastní branky.

Ostravanům se už tak složitá výchozí pozice ještě více zkomplikovala v čase 48:14, kdy Prčík sekl holí mezi nohy Eberleho a rozhodčí po prověření videa uložili vítkovickému bekovi trest na pět minut a do konce utkání.

V dlouhé přesilovce nejprve Okuliar trefil tyčku, pak se ale Perret otočil za vítkovickou brankou, všiml si Jergla, který sám před Klimešem zachoval klid a bekhendem poslal puk pod jeho beton. Vítkovičtí se v závěru dočkali alespoň čestné branky, když v čase 57:47 Fridrich povedenou střelou snížil na konečných 1:3. Hostující gólman tím přišel o sérii neprůstřelnosti, která trvala přesně 124 minut a 46 sekund.

Hradec Králové tak po třech výhrách nejrychlejším možným způsobem postoupil do extraligového čtvrtfinále, kam se od sezony 2012/13, před kterou získal extraligovou licenci po odchodu Mountfieldu z Českých Budějovic, dostal v každém ročníku.

Naopak Vítkovice skončily v předkole poprvé po třech letech. Předloni se jim podařilo postoupit do čtvrtfinále a loni do semifinále, kdy v nejdelší sérii, která trvala 577 minut a 53 sekund čisté hry, podlehly právě Hradci Králové v poměru 3:4 na zápasy.