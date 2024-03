Hrenák čelil děsu, Liberec přesto utekl hrobníkovi. Neděle bude ještě těžší…

Prohráváte po domácích zápasech předkola 0:2 a jedete obracet do Olomouce, která vás v Liberci nečekaně dusila. Žádná lehká písemka. Ale vedete, všechno dobrý. A pak to přijde. Gól, jaký fakt nechcete dostat. Po odrazu od mantinelu, kdy si ho gólman srazí za záda. A hned další. Z vedení je ztráta 1:2, pak 2:3 a před vámi poslední třetina… Bílí Tygři se obdivuhodně semkli, otočili v ní na 4:3 a v neděli na Hané budou dřít o pátý duel. Ten se případně odehraje v úterý. „Ukázali jsme, že v kabině máme charakter,“ potěšilo gólmana Dávida Hrenáka.

Olomouc vám propašovala gól na 1:1 po odrazu od hrazení, jak se to semlelo?

„Nějak se to tam divně odrazilo od mantinelu, bohužel to patří k hokeji. Vždy je to jenom o tom, jak tým včetně mě zareaguje. Dnes jsme na to zareagovali dobře. Přesně takhle to má vypadat. Byl to typický play off zápas se spoustou emocí, rozhodovaly detaily, škaredé góly, nakonec jsem rád, že jsme byli tím týmem, který stál na vítězné straně.“

Tušíte, jak se puk dostal za vaše záda?

„Ani sám nevím. Puk šel nejdřív po zemi, najednou se odrazil od mantinelu do vzduchu a nějak to prošlo. Musíme se na to ještě podívat.“

Dokážete smolné góly hned házet za hlavu?

„Nejdůležitější je hodit to hned za hlavu. Kdybych tomu věnoval větší pozornost, ze dvou smolných gólů mohou být nakonec čtyři a ani nevíte jak. Věděl jsem, že zbývá spousta času do konce, v hokeji se může zcela změnit stav za dvě minuty. Takže házet to za hlavu.“

I druhý Řezníčkův gól byl de facto vlastní, třetí padl po teči od olomoucké brusle. Je pak trochu snazší pro hlavu gólmana říkat si, že jste v tom i trochu nevinně?

„Možná trochu ano. Když jsem se bavil s Danem Králem, při prvním gólu jsem mohl něco udělat jinak, při druhém a třetím úplně nevím, co bych změnil. Pravdou je, že v každé situaci můžete udělat něco jinak a líp.“

Váš parťák Jakub Rychlovský po druhé porážce v Liberci zmiňoval, že to v Olomouci bude o ukázání charakteru. Souhlasíte, že jste i díky němu vyhráli?

„Jasně, určitě. Přesně takové momenty a zápasy ukážou na charakter týmu. Jsem velice rád, že jsme dnes dokázali, že ho v kabině máme. Ale je třeba ukázat ho zase v neděli, protože Olomouc stále vede.“

Vašemu vyřazení scházelo jedenáct minut. O čem šla řeč před poslední třetinou?

„Že do toho musíme dát všechno. V takové situaci musíte ze sebe vydat maximum toho, co jako tým můžete nabídnout. Každý z nás osobně. Jsem moc rád, že to vyšlo.“

V bráně jste vystřídal Daniela Krále, cítil jste na sobě velký tlak při úniku z těžké situace?

„Snažil jsem se to nevnímat. Šel jsem do zápasu s tím, že do něj dám všechno. Spousta věcí v zápase jde mimo vši kontrolu, je třeba věnovat se pouze tomu, co vy sám ovlivníte. Přesně tak jsem k tomu přistoupil.“

Jak těžké nebo jednoduché bylo zvednout hlavu po dvou domácích porážkách? A kdy se to povedlo?

„Přišlo mi, že oni měli u nás trochu víc štěstí. Věřím, že teď to budeme my, kdo mu půjde víc naproti, abychom si ho přiklonili na svou stranu.“

Dokážete odhadnout, jak bude vypadat nedělní třetí duel?

„Zase musíme předvést stejný přístup jako dnes. Měli jsme tu velmi dobrý začátek, ten musíme předvést i další den. Víme, že v neděli to bude ještě těžší. Každý z nás bude muset být ještě o trochu lepší.“

Ukázal dnešek, kudy na Olomouc?

„Na konci dne je to stále jen o nás. O tom, jak my k utkání přistoupíme, jak my budeme hrát. Řekl bych, že je to celé jenom o nás.“

Očima trenérů

Filip Pešán, Liberec

„Dávida jsem postavil do brány i přesto, že Daniel Král odchytal oba domácí zápasy výborně. Ale nevyhráli jsme ani jednou. Hreny tu odchytal dobrý poslední zápas a zvolili jsme změnu, abychom Královi dali trochu psychicky odpočinout. O Hrenyho střídání po třetím gólu jsem neuvažoval, tým šlapal výborně, byly tam dva nešťastné odrazy, ale i on byl rozhodně velkou součástí toho, že celé mužstvo bylo od sobotního rána velmi dobře připraveno. Byl to další extrémně vyrovnaný a bojovný zápas, z naší strany ještě urputnější a týmovější výkon než doma. Domácí byli podporovaní fantastickými fanoušky v tahu na bránu, přesto jsme vše přestáli. Pomohly nám speciální týmy, dali jsme dokonce gól v soupeřově přesilovce (na 4:3) a myslím, že jsme zaslouženě byli o gól lepší. Doma jsme šli štěstí hrozně málo naproti. Dnes jsme ho od rána hladili, aby se otočilo taky směrem k nám. Bavili jsme se o tom, že štěstí se musí vyčerpat a musíme mu ukázat, kde je liberecká kabina a střídačka. Složení útoků jsme změnili zejména kvůli psychologickému aspektu, chtěli jsme mít kluky, kteří jsou velmi poctiví, na vyšších místech v sestavě.“

Jan Tomajko, Olomouc

„Od začátku to z naší strany nebylo stejné jako v předchozích dvou zápasech. Ve druhé třetině jsme to otočili, měli jsme dobré momenty, ze kterých jsme došli až na 3:2. Bohužel jsme ve třetí třetině nedokázali udržet vedení. Je to hrozná škoda, ale v neděli pokračujeme. Nemyslím si, že by na nás dolehla tíha z možnosti ukončit sérii. Bylo to zase o gól, stále je to vyrovnané. Jen jsme to bohužel nedotáhli, vedení 3:2 už bychom měli udržet. Musíme se zlepšit v maličkostech. Nedá se nic dělat, zítra je další zápas. Nemá cenu už myslet na to, co tu před chvílí proběhlo.“

