Přehráli nás, zasloužený postup, ví Trnka. Lakatoš? Není to můj boj

Ani do posledního duelu série nenaskočil vítkovický kanonýr Dominik Lakatoš. Před zápasem sice byl sám na dopoledním rozbruslení, ale zůstal v civilu. A ve sky boxu se fotil s fanoušky. „Dominikovo vyřazení...“ říkal Pavel Trnka pro Českou televizi. „Já tady stojím v první linii, ale není to úplně můj boj. Dominik si musí boj vyhrát. Já na to už odpovídal, stál z výkonnostních důvodů. Kdyby byl ve svém topu, jak ho známe, určitě by byl přínosem.“

Ostravané neměli proti skvěle organizovanému soupeři mnoho šancí. V pěti proti pěti se neprosadili ani jednou. Tři góly dali z přesilovek, jeden při power play v šesti. „Soupeř nás jednoznačně přehrál pohybem,“ nezastíral Trnka. „To víme, je to doména tohoto týmu. Mají pohyb extrémně dobrý, stejně tak agresivitu. Ač jsme nedostali tolik gólů, tak nás dostávali pod tlak, ztráceli jsme a nebyli na puku.“

Na únavu z náročného finiše se vítkovický trenér nevymlouval. „Samozřejmě by se to hodilo říct, ale nemyslím si. Měli jsme náročný program, ale to každý. Ano bylo to náročnější, ale absolutně to není omluva.“

Nebýt skvělého brankáře Lukáše Klimeše, byly by výsledky jednoznačnější. „Nerad vyzdvihuju jedince, je to týmový sport, ale ano, chytal výborně,“ uznal Trnka. „Celou sezonu. Kluků se musím zastat, ať už to dopadlo, jak dopadlo. Jak jsme my zažívali krušné chvíle, oni taky. Prioritně oni. Vnímali tlak, věděli, že se čeká daleko víc. Sezona nebyla ideální.“

Zklamaný byl i útočník Marcel Barinka. „Obrovské zklamání, obzvlášť po té vlně, na kterou jsme na konci základní části najeli. Mrzí to o to víc,“ glosoval útočník. „Ani nevím, co bych k tomu řekl. Když nedáme gól v pět na pět, nedá se vyhrát. Nezbývá, než pogratulovat soupeři, přehrávali nás, byli lepší. Ve všem. Agresivně chodili do forčekingu, na většině puků byli první. Byli velice silní v situacích jeden na jednoho, nedokázali jsme na to zareagovat. Sice jsme se to snažili vyburcovat, věřili jsme pořád, ale nepovedlo se.“

