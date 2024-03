Jednička Sparty: Kořenář vs. Kovář. Lašák volí zkušenost, data má lepší...

Základem pro úspěch v play off je mít výborného gólmana. Jedině tak můžete přemýšlet o nejvyšších ambicích. Zní to jako klišé, ale je to tak. Když se podíváte, kteří brankáři vévodili statistikám vyřazovacích bojů z minulé sezony, zjistíte, že první tři místa patřila Aleši Stezkovi (Vítkovice), Ondřeji Kacetlovi (Třinec) a Matěji Machovskému (Hradec Králové). Tedy borcům, kteří dovedli své týmy až na nejvyšší příčky.

Má takového brankáře i Sparta? Na první pohled se dá s klidem říct, že ano. Dvojice Kovář – Kořenář vypadá na papíře víc než dobře. Prvně jmenovaný má za sebou skvělou kariéru a bohaté zkušenosti z KHL a reprezentace. Druhý bojoval čtyři roky o šanci prosadit se v NHL. Nakonec za oceánem odchytal 12 zápasů.

„Bezesporu je to velmi silná dvojice, což je základ pro mužstvo, které díky tomu cítí vzadu sebevědomí,“ ví bývalý vynikající extraligový gólman Ján Lašák.

Ani jeden ovšem ve vyřazovacích bojích zatím nedovedl mužstvo k titulu. Ne že by podávali špatné výkony, vždycky ale něco chybělo. Společně už