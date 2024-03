Dynamo drtí soka v koncovce. Kouč Hradce si rýpl, emoce začínají bublat

Pro Pardubice je to pořádná dřina, ale vedou 2:0 na zápasy. „Neskutečná radost. Otočil jsem se na kostku, tam svítilo pět sekund do konce. Úplně to ze mě spadlo,“ sypal ze sebe Robert Kousal. Když druhé čtvrtfinále mířilo do prodloužení, jeho dorážka odpálila obrovskou radost v táboře Dynama. Výhra 3:2 má pro favorita velkou cenu. Mountfield HK totiž znovu válel a zasekl drápy. Ale domů se vrací s nulou, byť odehrál v Pardubicích dva výborné zápasy.

První východočeské derby ukončil v prodloužení Martin Kaut, druhé těsně před ním Robert Kousal. Dobře sledoval akci Lukáše Radila, který se vydal do tří hráčů. Nasadil kličku doprava, vypálil. Kousal četl, co parťák udělá: „Viděl jsem, že má rychlost, tak jsem čekal, že zakončí. Jen mě napadlo, že jestli nedá gól, ať to vyrazí aspoň ke mně. Naštěstí to tak dopadlo,“ přidal střelec.

Série klidně mohla vypadat po dvou zápasech v Pardubicích i naopak. Dva zápasy mohl mít navrch Hradec, klidně. Jen koncovku vždycky překlopily na stranu Dynama jeho individuality. Prodalo svoji výhodu, že nepotřebujete čekat na jednu dvě formace. Kdokoliv může zapálit ohňostroj. V pátek Kaut, teď Radil s Kousalem. „Je to krutý. Jsme zklamaní, tentokrát jsme byli hodně blízko, ale druhý zápas mají Pardubice. Dokázali jsme, že se ale dovedeme neustále zlepšovat. Věřím, že budeme v Hradci ještě lepší,“ komentoval stav série hradecký trenér Tomáš Martinec.

Mountfield si musí lámat hlavu, co dělat lépe. Jestli to vůbec jde, jede svoje maximum. Těžko něco vyčítat. „Asi se zaměříme na oslabení tří proti pěti. Druhý zápas po sobě měly Pardubice tuhle přesilovku. Evidentně to vypadá, že ji budou hrát každý zápas, tak se na oslabení tři proti pěti musíme zaměřit,“ rýpl si hradecký kouč.

Takže dostanou Pardubice přesilovku se dvěma bruslaři navíc každý zápas? „Tak to se musíte zeptat jinde. Podle mě přesilovky byly tak, jak jsme je viděly,“ odvětil pardubický trenér Zadina.

Jedna věc se nezměnila, dramatický vývoj z úvodního vystoupení. „Náš tým se ještě oproti prvnímu zápasu zlepšil. Bohužel rozhodují detaily, ve kterých jsou o krůček lepší Pardubice,“ přidal Martinec.

Ale celkově druhý zápas vypadal jinak. Hráči po sobě víc startovali. Jakmile brankář chytil puk, už se kolem něj zvedaly hokejky do výšky obličeje. Největší konflikt vybublal na konci druhé třetiny.

Ralfs Freibergrs v brankovišti přepočítal žebra Tomáši Vondráčkovi. Ten oplácel s hokejkou v úrovni brady. Lotyšský bek se chytil za obličej, ruka rozhodčího okamžitě vyletěla ke stropu.

Všem ukazoval na zuby, že má kus své ozdoby v tahu.

Vondráček nevěřil, Freibergsovi se vysmál, chytil ho kolem ramen a domlouval mu, že všechno přihrál.

Scéna působila jak zápalná šňůra. Najednou se všichni na ledě začali postrkávat a pořvávat na sebe. Trash talk mezi Jérémiem Blainem a Liborem Hájkem málem došel k regulérní bitce. Nakonec se zhruba po třech minutách všechno zklidnilo.

Ale celkově moc ne. „Ve třetí třetině jsme měli moc emoci, celkově hodně vyloučených. Tyhle věci se nám stávat nemohou. V tu chvíli se soupeř dostává do hry,“ štvalo Zadinu.

Hradec šel do vedení 2:1 ve 49. minutě, když chumel propálil Freibergs. Pak srovnal Richard Pánik v přesilovce 5 na 3, která tak žrala Martince. První faul právě na Pánika vypadal hodně diskutabilně, druhý byl z kategorie, že rozhodčí může pískat, ale štve vás, že tenhle metr nedrží celý zápas, vybral si. Pak ve vás bouchnou saze.

„Zápasy jsou brutálně těžký. Hodně soubojů, hodně bruslení, je to těžké fyzicky i psychicky,“ ulevil si Kousal. Věří, že vedení 2:0 a zvládnuté koncovky dovedou zlomit tuhý odpor Mountfieldu: „Už první zápas jsme rozhodli v prodloužení a s Hradcem to nic neudělalo. Doufám, že teď je to srazí trochu víc. Ale je to hodně tuhá bitva, je jasný, že jen tak se nepoloží. My musíme makat pořád dál.“

Klíčovou roli ve druhém utkání série nakonec sehrál Lukáš Radil, který zdaleka nemá tak zářivou formu jako v prvních třech čtvrtinách sezony. Za posledních 14 zápasů základní části se trefil jednou, už nevozí soupeře na zádech jak medvědy. Stejně nakopl velký moment. „Lukáš je výborný hráč, vzal to skvěle na sebe,“ chválil ho Zadina. Celkově se mu líbil přístup týmu: „Za gólem jsme si šli, v play off to takhle prostě je. Musíte věřit a hrát do poslední sekundy. Nám se to povedlo.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Mountfield HK Vše o klubu ZDE