Řepík trefil Spartě druhý bod. Derby rozhodl gól pět sekund před koncem

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:39. Hrabík, 44:37. O. Najman, 73:10. Řepík Hosté: 24:40. Rychlovský, 46:08. Birner Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Mikliš, Moravčík, Irving, Němeček – D. Vitouch, Horák, Chlapík – P. Kousal, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Forman (A) – Hrabík, Konečný, Harper. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Rozhodčí Úlehla, Stano – Hynek, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 241 diváků

Kousal odmítl prodloužení, Dynamo vede 2:0

Vítěz základní části Pardubice zvládly i druhé domácí čtvrtfinále play off hokejové extraligy a zdolaly v dalším vyrovnaném souboji východočeského rivala Hradec Králové 3:2. Rozhodl o tom v čase 59:54 útočník Robert Kousal. Série na čtyři vítězné zápasy pokračuje v úterý a ve středu v Hradci Králové.

Ve 4. minutě se natlačil k zakončení mezi kruhy Poulíček, ale Pařík zasáhl. Willa pak prověřil Pláněk. Velké šance v úvodní části chyběly. Hradecký gólman kryl Kautovu ránu z pravého kruhu. Dynamo sice stupňovalo tlak, ale Mountfield v čele s Paříkem odolával. Po 16 minutách hry se dočkali první přesilovky hosté, ale Will hradecký nápor při Dvořákově trestu ustál. Na přelomu první a druhé třetiny nevyužilo početní výhodu ani Dynamo při Pavlíkově vyloučení.

V 23. minutě podržel domácí Will, který si poradil s únikem Kevina Klímy. Při Jerglově pobytu na trestné lavici se hosté také ubránili. Mountfield zahrozil ve 26. minutě, kdy po Eberleho střele dorážel Šťastný. V čase 28:34 se radovali z vedení domácí. Vála po Paříkově rozehrávce vystřelil z pozice za levým kruhem a před brankovištěm tečoval puk Vondráček, jenž skóroval i ve druhém utkání v sérii a celkově potřetí za sebou.

Hradec Králové potom sice nevyžil přesilovku při trestu Dynama za příliš mnoho hráčů na ledě, ale při Košťálkově vyloučení v 34. minutě už odpověděl. Kevin Klíma našel z pravého kruhu na levém Jergla a ten zamířil do odkryté branky. Další přesilovky se dočkal Mountfield po Pánikově zákroku vysokou holí, ale Dynamo oslabení zvládlo. Odchod hráčů do kabiny po druhé třetině oddálily potyčky.

Ve 44. minutě mohl Dynamu vrátit vedení Sedlák, jenže vzápětí šel pykat Vála, ale Hradec Králové další početní výhodu také nevyužil. Pátou přesilovku za sebou hostů přineslo Košťálkovo vyloučení, stav se však nadále neměnil. V čase 48:02 už Mountfield otočil skóre po Freibergsově střele od modré čáry.

V 49. minutě následoval hostujícího kapitána Eberleho hned za 12 vteřin na trestnou lavici Blain a po 57 sekundách využil přesilovou hru pěti proti třem Pánik, který z pravé strany z nulového úhlu skóroval o Paříka. Souboj už spěl stejně jako v pátek do prodloužení, ale po Radilově akci rozhodl z dorážky Kousal.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Pardubice): „Odehráli jsme výbornou první třetinu. Po včerejšku po dlouhé době, co jsme nehráli, jsme se rozehráli. Věděli jsme, že se budeme zlepšovat a v první třetině byl velmi dobrý výkon z naší strany. Na začátku druhé třetiny byla přesilovka, kterou jsme nesehráli dobře. Trošku nás to dostalo z tempa a nehráli jsme tak dobře a naši hru. Třetí třetiny byla vyrovnaná. Bylo moc emocí, měli jsme moc vyloučených, to se nám nemůže stávat. Potom se soupeř v některých momentech dostává do hry, protože má přesilovky a my to hrajeme na pár lidí. Byl to vyrovnaný zápas, my jsme věřili a povedlo se nám to zase.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Myslím si, že to byl opět hodně vyrovnaný zápas. Za sebe můžu říct, že tým se zlepšil oproti včerejšku a podal mnohem lepší výkon. Bohužel o zápase opět rozhodly detaily, ve kterých jsou zatím Pardubice o krůček lepší. Je to samozřejmě kruté, jsme momentálně samozřejmě zklamaní, ztratili jsme druhý zápas, kdy jsme byli hodně blízko. Na druhou stranu jsme si znova dokázali, že jsme schopní Pardubice porazit a neustále se zlepšovat. Věřím, že se připravíme na další zápas a budeme zase o něco lepší. Asi se zaměříme na oslabení tři na pět, protože měly Pardubice druhý zápas po sobě dvě minuty pět na tři a evidentně to vypadá, že to budou mít v každém zápase.“