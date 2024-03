Třinec - Motor 2:0. Obhájci slaví, ale... Jak to bylo v brankovišti?

Obhájce titulu z Třince vstoupil v neděli do play off hokejové Tipsport extraligy. Po základní části třetí Oceláři uspěli proti Českým Budějovicím 2:0, čisté konto vychytal Marek Mazanec. Při závěrečném tlaku Motoru se zdálo, že kotouč vzal v brankovišti do rukavice Martin Růžička, není to však zcela prokazatelné. Puk za brankovou čarou vidět není. Rozhodující trefu tak obstaral ve 44. minutě sváteční střelec Richard Nedomlel, do prázdné uzavřel skóre Andrej Nestrašil.