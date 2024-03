Kempný k brutálnímu zákroku Flynna: Prasárna. Za mě tenhle člověk skončil

Co říkáte na nešťastný moment, kdy Oscar Flynn poslal hlavou na mantinel Michala Moravčíka?

„Nešťastný moment? Za mě naprostá prasárna. Nechci mluvit o někom špatně, ale tohle absolutně nechápu. Jestli zkrat nebo… Za mě tenhle člověk skončil. Já jsem rád, že je Mora v pořádku. Tyhle zákroky do hry nepatří. Je to hokej, ale odsud posud.“

Jak na tom Michal Moravčík byl?

„Nikdo nevěděl. Tohle jsou strašně nebezpečný zákroky. Já akorát slyšel, že křičel. Nebylo mu dobře, takže jsme hned volali doktory. Moc na nás nereagoval. Zaplať pánbůh je v pořádku. To je nejdůležitější.“

Vy jste říkal, že Flynn u vás skončil. Jak jste to myslel?

„Já tohle nepochopím. Hráč je v nebezpečné pozici a tam byl jasný pohyb dopředu. Bylo to absolutně bez respektu. Nechci řešit jeho. Pro nás je důležité, že je Mora v pořádku.“

Omlouvalo nějak Flynna, že se snažil omluvit a dát najevo, že zákrok nechtěl udělat?

„Když ho nechtěl udělat, tak ho dělat neměl. Fakt to nechápu. Tohle je za mě too much.“

Jakub Voráček seděl kousek od ledové plochy a hned klepal, že je to hnus. Souhlasíte?

„Ano. Tuhle sezonu už se to stalo několikrát. Jsou to zákroky, které jsou nebezpečné a můžou ukončit kariéru, cokoliv. Já rozumím tomu, že je to play off, ale tohle sem nepatří. Ať se na mě nikdo nezlobí.“

Vy jste u něj byl hned po zákroku. Jak moc bylo těžké potom zase přepnout zpátky do zápasu?

„Snažil jsem se být s ním. Vím, že to není příjemné, když se něco takového stane. Museli jsme hned volat doktory, kteří se o něj postarali. Nejsou to příjemné momenty. Nebylo to vůbec jednoduché utkání. Tohle nás ještě více spojí a posune dál.“

Je aspoň dílčí dobrou zprávou u těchto zraněních, když na nosítkách hráč zvedne ruku a dá vědět, že je v pořádku?

„Je to důležité pro lidi a pro jeho rodinu. Pak jsme dostali zprávu od našich doktorů a fyzioterapeutů, co byli u něj, že začal komunikovat. Jsem hrozně moc rád, že je po vyšetřeních všechno v pořádku.“

Když jste byl u něj, tak jste asi nezaregistroval melu, která se strhla v tunelu mezi střídačkami?

„Nebyl jsem u toho. Pak jsem se otočil a viděl jsem, že je tam shluk hráčů, že se něco stalo. Pro mě osobně bylo důležitější zůstat s Morou, aby s ním někdo byl.“

Bude to mít vliv na pokračování série?

„My se musíme soustředit sami na sebe. Tenhle zápas je smazaný. Potřebujeme si odpočinout a přenastavit hlavu. V Liberci to nebude nic jednoduchého. Jsme hrozně moc rádi, že v sérii vedeme 2:0, ale příští utkání začíná od nuly. To je pro nás nastavení, které budeme mít celé play off.“

Moravčík je stěžejním článkem obrany. Bylo jeho odstoupení velkou komplikací do zbytku utkání?

„V zápase se stala spousta věcí, se kterými jsme se museli vyrovnat. Popasovali jsme se i s tímhle. Zůstalo šest obránců a zápas jsme zvládli. Mora je důležitý článek a já věřím, že bude v pořádku a třeba nám i v téhle sérii ještě pomůže.“

Oba duely byly dlouhé a nesmírně fyzicky náročné. Jak jste na tom po fyzické stránce?

„Připravovali jsme se na tuhle sérii. Měli jsme prostor dvanácti dnů po konci základní části. Trénovali jsme kvalitně a myslím, že to bylo vidět i v zápase, kde jsme měli lepší pohyb. Teď si odpočineme a budeme se soustředit na další boje.“

Když je hra pět na pět, tak jste lepším týmem. Pojedete s tímhle i do Liberce. Abyste se nenechali zatáhnout do nějakých strkanic a provokací?

„Budeme se soustředit na naši hru a systém. Budeme dělat věci, u kterých víme, že fungují a že nám přinesou úspěch. Musíme být akorát připravený na všechny možné okolnosti, které se vždycky nějak vyvinou. Musíme zůstat silný a dotáhnout to na naši stranu.“

