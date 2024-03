Ondřej Kaše: Strach by mělo mít víc Brno. Je to nejhratelnější soupeř

Nejpřijatelnější soupeř? Před začátkem předkola řekl, že Plzeň, před čtvrtfinále totéž zopakoval o Kometě. „Jít do toho se zdravým sebevědomím není na škodu. Vždyť tohle přece chcete slyšet,“ vtipkoval Ondřej Kaše s novináři na litvínovském stadionu ještě před odjezdem do Brna. „Ale myslím, že z těch čtyř soupeřů, co jsme si mohli mít, je nejhratelnější. Já se na ně těším,“ upřesnil 28letý útočník.

Přetahovali se spolu o přímou účast ve čtvrtfinále. Mezi kvartet nejlepších nakonec proklouzlo Brno. Litvínov se v předkole vypořádal s Indiány ve třech zápasech, nyní si to rozdá na čtyři vítězství s Kometou. „Nemůžu říct, že je stejně hratelný soupeř jako Plzeň. To bych zase dostal nálož. Kluci si ze mě dělali srandu, že tohle se do novin neříká. Ale já to bral podle svého pocitu. A jsem rád, že to dopadlo, jak jsem říkal,“ připomněl.

Ve čtyřech utkáních bude Litvínovu chybět obránce Janis Jaks, jenž musel do odstávky za napadení plzeňského Jana Schleisse ve třetím duelu předkola. „Přísné, hodně přísné. Zasahuje to z předchozí série do další. Jako byl potrestaný Kuba Lev, to chápu. Na čtyři zápasy tohle nebylo. Ale každý má nějaký názor. Chybět nám bude určitě, ale musíme se s tím popasovat, jak nejlíp umíme,“ uvědomoval si Kaše.

Nejproduktivnější hráč Litvínova po základní části nebodoval. Šance přitom měl, herně se mu dařilo. „Je mnohem lepší vyhrát 3:0 a zůstat bez bodu, než jich mít pět a 0:3 prohrát. Do Litvínova jsem šel z nějakého důvodu, ale nikoli proto, abych si honil ego. Body se ode mě čekají, já je od sebe čekám taky. Vnímám to, protože něco o tom bylo napsáno, ale trenéři a šatna mi nedává najevo nic. Pro nás je důležité hrát týmově, týmový výkon, týmový duch, radovat se z každého gólu, ať ho dá kdokoli. V tom je naše síla,“ zdůraznil.

Co čekat od Brna? V předkole se snažila Plzeň provokovat, což se třeba v případě mladšího z bratrů Kašových v prvním zápase obstojně dařilo. „Hlavně bylo vidět, co proti mně a bráchovi chtějí hrát. Myslím, že se to až moc pustilo, od druhého zápasu už to bylo docela v klidu, rozhodčí hned nastavili nějaký metr. Brácha je takový, těch seker a kolik toho dostane, pak to v něm vygraduje. Ale myslím, že jsme to docela ustáli. Brno je hokejovější, než Plzeň, což nemyslím špatně. Teď hrají hodně odstoupenou obranu, uvidíme, s čím přijdou. Nemám však rád, když vám někdo na ledě nadává do všeho možného a po zápase chce být v uvozovkách kamarád. Na ledě si něco v emocích říct můžete. Ale mělo by to mít své meze,“ pokračoval Ondřej Kaše.

V základní části spolu měly týmy vyrovnanou bilanci. Dvakrát zvítězil Litvínov, dvakrát Kometa. „Ty dva zápasy jsme ztratili v posledních minutách. Myslím, že by mělo mít strach víc Brno než my z Brna. Beru to s nadsázkou, ale proč si nevěřit. Do sezony nejdete, že stačí udělat předkolo nebo se zachránit. Musíte mít největší cíle, tak to máme nastavené. Vyhraje lepší. Musíme si to rozdat na ledě, ne přes rozhovory. Oba týmy jsou hodně vyrovnané, bude to dobrá, pro oko diváka hezká, série. Čtvrtfinále tady nebylo dlouho. Celá šatna je nažhavená,“ dodal Kaše.

7 - Po tolika letech si zahraje Litvínov čtvrtfinále. V roce 2017 podlehl Moutnfieldu HK v pěti zápasech.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE