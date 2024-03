Daňo startoval na soupeře, chytal ho spoluhráč: Věděl jsem, co dělám

Vopelka vám hučel do brankáře, vy jste se za ním okamžitě hnal. Emoce jste měl pod kontrolou?

„Ano, kdyby do mě Vopelka žďuchl, možná by dostal dvojku za hrubost. Mary (Marinčin) mě tam upozorňoval, abych byl v klidu, ale já v tom momentě věděl, co dělám. Chtěl jsem soupeře trošku vyprovokovat, abychom už přesilovku dostali. Samozřejmě vše v rámci fair play.“

I druhé čtvrtfinále jste vyhráli 2:0, bylo náročnější, těžší, nebo jste měli utkání pod kontrolou?

„Vstřelili jsme gól rychleji, než v minulém zápase, takže se nám trochu ulevilo dříve. Ale zápas byl opět náročný, oni hráli velmi rychle, snažili se nás napadat, protečovávali puky. Ve druhé třetině to trochu změnili a šli do nás ještě víc, ale Mazi (Mazanec) opět chytal výborně a celé mužstvo mělo bloky v důležitých momentech. Takže klobouk dolů před všemi. Ubránili jsme to.“

Váš parťák z formace Libor Hudáček v úvodu několik příležitostí překombinoval, řekli jste si, že musíte hru zjednodušit?

„Stále si říkáme, že všechno chceme hrát jednoduše, tlačit se do brány. Hudy tam možná viděl nějaké jiné momenty, ale pak se to k nám odrazilo a přispěli jsme mužstvu dvěma góly. Jsem za to vděčný, že nám to padlo jako formaci a věřím, že to ještě víc zjednodušíme. A budeme ještě víc produktivní.“

Vy jste začal vyloučením, byl pro vás gól na 1:0 „omluvou“?

(usmívá se) „Věřím, že ano. Hned jsem chlapcům poděkoval za oslabení, super to odbránili. Víme, že Budějky mají velmi dobré přesilovky. V předkole na nich udělali celou sérii, v přesilovkách to překlopili na svou stranu. Musíme si na to dávat pozor a věřím, že i naše šance v přesilovkách přijdou.“

Zatím jste nehráli ani jednu...

„Zatím ne. Čekáme. Ještě neodkrýváme své karty.“

Soupeř hrál v závěru přes čtyři minuty bez gólmana, pak i dvě minuty v šesti proti čtyřem. Prohráli jste snad sedm vhazování za sebou, byly to pro vás nervy?

„Mají šikovné centry, silné na puku a na hokejce. Minulý zápas to bylo možná trochu jinak, šlo nám to víc, ale semkli jsme se. Po prohraných buly jsme střely dobře vyblokovali, nebo je Mazi pochytal. I na tohle se budeme ale zaměřovat a snažit se buly získávat víc.“

Jak těžké budou odvety v Budějovicích?

„Bude to velmi náročné, jako každá jiná série, co jsme hráli venku. Oni jsou dole 0:2, budou se chtít doma dotáhnout. Ale my uděláme pro úspěch vše. Když budeme hrát jako tyhle dva zápasy u nás doma, tak máme šanci na úspěch.“

