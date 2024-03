Konec romantismu v Litvínově! Kometa si to komplikuje, ničil ji Tomek

Žádní hokejoví romantici z průmyslového severu Čech. To je minulost. Letošní Litvínov je pragmatický, účelný, postavený na úspěch. Ve čtvrtfinále zatím působí skvěle. I ve druhém zápase sebral Kometě její hračky a odvezl si domů působivý triumf 5:1 . Ve druhé třetině nasypal soupeři čtyři góly, vyhnal z brány Dominika Furcha. Dvěma góly potvrdil formu Liam Kirk, s pěti zářezy nejlepší střelec play off. „Komplikujeme si zbytečně hokej,“ nelíbí se brněnskému kouči Jaroslavu Modrému.

Co je s Kometou? Jako by po perfektním finiši základní části onemocněla, přišla o náboje. V neděli to ještě jakžtakž šlo, porážka na nájezdy se dala omluvit. Jenže v pondělí už to byl výbuch. Modrého partě nic nefungovalo pořádně. Na rozdíl od Vervy. Ta byla nekompromisní v koncovce, bruslařsky i takticky na výši. „Vyhráli jsme boj o první branku a efektivita byla na naší straně,“ shrnul kouč vítězů Karel Mlejnek.

A brankář Matej Tomek? Prozatím skála. Hlavně lapačkou si vychutnává bezradné střelce, povětšinou nedávné spoluhráče z modrobílého dresu. „V play off musíte hrát jednoduše, obětovat se pro tým. Místo nesmyslných kliček a vracení se s pukem, si ho máš „chipnout“ a dostat soupeře pod tlak,“ nabízí Modrý recept na pevnou obranu oponenta.

Pozor, Kometa nic nefláká. Jede to, na co aktuálně má a co jí výtečně nachystaný sok dovolí. Je toho věru málo. Zaťovičovi a spol. v rozhodujících momentech chybí krok, někdy pár centimetrů. Tohle jsou ty detaily, o kterých trenér tak často hovoří. Jeho tým jim nejde naproti jako čtvrtfinálový konkurent, s nímž se Brno přetahovalo o elitní čtyřku.

Severočeši jsou rozjetí, v předkole naladili play off mód. Jezdí jim to, sebevědomě zakončují akce, drží disciplínu. Ve druhé partii si poradili i bez dvojice útočníků. Na marodce je po Ščotkově zákroku Michal Gut a v trestu jeho mstitel Martin Havelka. Zastoupili je Lukáš Válek s Matějem Maštalířským a právě členové čtvrté řady obstarali vedoucí gól. Typický nakopávák.

V útočném pásmu zamkli „čtyřku“ protivníka, u brankoviště se vyrojili ve třech a na Pawlu Zygmuntovi byla finální dorážka. Šancí nepohrdl a načal strmý pád Komety. V prostřední části to tam hostům napadalo čtyřikrát během jedenácti minut. „Litvínov má kreativní, šikovné útočníky. Potrestali nás,“ povzdechl si Modrý.

Po třetím zásahu Liama Kirka, který byl u tyčky úplně volný, mazal Furch na pokyn trenérského štábu na střídačku. „Chtěli jsme dát týmu impulz. Doufali jsme, že to přinese jisrku. Nemělo to nic společného s jeho výkonem,“ objasnil Modrý.

Do klece nastoupil Štěpán Lukeš. Ani on nicméně nezastavil chemickou palbu, brzy inkasoval dvakrát. Zásahy vítězů vypadaly až moc lehce. To proto, že si pro ně šli. Parádní střely vystřihli Kirk s Kudrnou, šikovnou teč Petr Koblasa. „Výborná práce všech kluků. Matej chytá skvěle,“ lebedil si Zygmunt. Nepochválit gólmana Tomka? To si nemohl dovolit.

Domácí odmazali nulu až v 50. minutě, kdy propálil Tomkovy betony Adam Zbořil. „Myslím, že se dostáváme před bránu, ale nedokážeme z toho vytěžit gól. Samozřejmě je to frustrující, ale není čas být nějak negativní,“ mínil křídelník Jakub Flek. „Nejsme nadšení, jak se série vyvíjí. Ale dokud neskončí poslední zápas, musíme do toho dávat všechno,“ dodal.

Právě on měl první tutovku, už ve třetí minutě jel sám na Tomka a poslal mu puk přímo do lapačky. „Nehodil jsem mu to tam naschvál,“ naznačil úsměv. „Chtěl jsem dát gól za každou cenu, reagovat na pohyb gólmana a dát mu to do protipohybu. Něco jsem naznačil a čekal jsem, že půjde se mnou. Bohužel se ani nehnul, zůstal stát. Byl prostě lepší než já,“ pokrčil rameny.

Pokračuje se na severu, kde hrávají „chemici“ ofenzivně, nátlakově. Vyrukují s tímto stylem i na Brno, když vedou 2:0 a dva body jim zajistil zejména propracovaný defenzivní systém? „To bude pro nás samozřejmě téma na úterý a středu,“ pousmál se Mlejnek.

„Hlavy máme nastavené dobře. Není prostor na to mít je sklopené. V sezoně jsme si dokázali, že můžeme otočit zápas za jakéhokoliv stavu. Musíme najít cestu, jak je porazit,“ připojil za brněnskou stranu Flek.

I na ledě soupeře bude Kometě chybět distancovaný obránce Jan Ščotka. Třízápasový distanc za zákrok na Michala Guta se jeho parťákům nepozdává. „Tak vysoký trest jsem nečekal,“ přiznal Flek.