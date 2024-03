Kaše rozsekl nervák. „Strom“ mstil Havelka jinde. Kouč se na něj hněval

Bratři Kašové zamíchali pukem a uvařili Kometu v nájezdech. Čtvrtfinálové série začala v Brně nervákem (1:2 sn), který rozsekla až dovednostní disciplína. Litvínov byl po Gazdově švihu pod horní tyčku na pokraji porážky, jenže Ondřej Kaše perfektně proměnil následné dva nájezdy. „Oba jsou zkušení, vědí, co dělají. Zvládli to úplně bravurně,“ chválil útočník Petr Koblasa.

Devět sérií bylo potřeba, aby poznal první duel mezi Kometou a Litvínovem vítěze. Hosty spasily dvě ofenzivní hvězdy. David Kaše vystřihl brilantní blafák a jeho brácha Ondřej přelstil Dominika Furcha hned dvakrát. Severočeská parta navazuje na úspěšné předkolo, soupeře v jeho narvaném chrámu ubránila. I díky vydatné pomoci brankáře Mateje Tomka, který při nedávném angažmá v Brně neuspěl. „Přibrzdila nás produktivita,“ mínil trenér poražených Jaroslav Modrý.

Zapomeňte na sérii, v níž se budete kochat technickými finesami a kombinacemi do prázdné. Na nic takového nebude prostor. Je - a ještě bude to válka o každý centimetr ledu, se snahou soupeře dohrát a vyhrát každý souboj. První zápas jasně udal směr a žádný tým nemá důvod měnit strategii.

Domácí tvrďáci byli naladěni na to dostat se druhé straně pod kůži, vyhecovat ji k neuváženému jednání. Kristián Pospíšil si udělal nepřátele hned při prvním střídání, pak ve druhém a už to jelo. Jeho parťák Tomáš Vincour nezůstával o nic pozadu. U mantinelu při první příležitosti sestřelil Ondřeje Kašeho, v brankovišti atakoval Tomka.

Hosté si nenechali nic líbit. Hlavně obránce Marek Baránek rány s chutí vracel, totéž Radim Šalda. Ten byl výrazný i v ofenzivě. Jeho velká chvíle přišla v půlce bitvy. Použil nouzový bekhend z křídla, který zřejmě lehce přizvedl holí bránící Marek Ďaloga, gólman Dominik Furch lapačkou nezachytil a Verva získala těsný náskok. Držela ho celé dvě třetiny, neboť protivníka málokdy pustila do šance. A když už se na Tomka valil Vincour, bývalý gólman Komety puk zakryl. Navíc byli Severočeši extrémně disciplinovaní. První vyloučení zapsali až ve 33. minutě, kdy zákrok Matúše Sukeľa ukončil jejich přesilovku.

Přesto právě tresty a fauly hrály ve finále zásadní roli. Po „stromu“ Jana Ščotky zůstal ležet na ledě Michal Gut, jako mstitel přijel před bránu Martin Havelka. Hned shodil rukavice a šel na to. Nevybral si však autora zákroku, napadl Zdeňka Okála. Ten se prát nechtěl, bez odporu přijímal direkty. „Bylo to zbytečné,“ hněval se na svého svěřence Karel Mlejnek. Rezultát? Havelka 5+do konce za bitku a Ščotka stejný trest za úder do oblasti hlavy a krku. Mladík Gut skončil v péči lékařů, do šatny zamířil otřesený s podporou dvou lidí.

A co Ščotkův hit? „Rozhodčí mi říkal, že (Gut) dostal do hlavy. Na záznamu je ale vidět kontakt ramene do prsou,“ upřesnil Modrý. „Chceme hráče bránit, aby nebyli zraňovaní. Na druhou stranu je to kontaktní sport. Musíš umět přijmout,“ pokrčil rameny. Jeho kolega se hodnocení důležitého momentu vyhnul. „Spíš jsem tam viděl jiné situace, které mě dráždily,“ uvedl nekonkrétně.

Brněnský útok na vyrovnání vrcholil při power play, kdy zaparkoval před Tomkem jeho krajan Tomáš Marcinko a do té doby dokonalý gólman nestihl reagovat na Zileho teč bruslí Cingelovy střely od modré. Do konce normální hrací doby scházelo 68 sekund. V prodloužení byl blíž k triumfu Litvínov. Nicolas Hlava nedal sólo a na konci trefil Petr Koblasa tyčku. V nájezdy už měl víc štěstí i kvality. „Asi by se neměly zápasy play off rozhodovat v samostatných nájezdech, ale za ten overtime se štěstí přiklonilo na naši stranu,“ lebedil si Mlejnek.

Kometa před vyprodanými tribunami nasadila beka Radka Kučeříka, jemuž na začátku lednu v utkání s Pardubicemi nepěkně rozřízla brusle Jana Mandáta stehno. Mladý obránce podstoupil operaci a věřil, že play off stihne. „Dostali jsme zelenou od doktora,“ hlásil kouč Modrý. „Jsme moc rádi, udělal strašně velký kus práce. Dokázal se vrátit rychle zpátky,“ chválil Kučeříkův přístup, který odnesl odsunem ze sestavy Američan Zach Osburne.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:52. Cingel Hosté: 10:57. Šalda, . O. Kaše Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Moro, Kaňák – Pospíšil, Kollár, Moses – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Demel, Šalda, Baránek, Czuczman, D. Zeman, Strejček – Kirk, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Kudrna, Jurčík, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Brejcha, Špůr Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE