Martinec: Kritika sudích? O tom vůbec nevím. Popsal, jak se rušil gól Dynama

Hradečtí fans měli informaci o verdiktu rozhodčích dřív, než ji sudí oficiálně oznámili. Z boxu časoměřičů dostali signál, že se trefa Mateje Pauloviče ruší. Pardubice tedy nevedou, dál zůstává stav 1:1. Hlavní sudí si nasazovali helmy, někteří příznivci domácích pomalu vstávali a jásali. Pár lidí ukazovalo prostředníčky směrem k pardubickému sektoru.

Videokouč Patrik Stehno si na své pozici oddechl. Tak tohle vyšlo. „Nevím, jestli se k tomu můžu vyjadřovat,“ nejdřív zahlásil hradecký trenér Tomáš Martinec. Na chvíli si dal pauzu, aby si srovnal myšlenky.

Za minulý zápas dostal klub pokutu za jeho následující proslov: „Asi se zaměříme na oslabení tří proti pěti. Druhý zápas po sobě měly Pardubice tuhle přesilovku. Evidentně to vypadá, že ji budou hrát každý zápas, tak se na oslabení tři proti pěti musíme zaměřit.“

Po krátké pauze, kde mu nejspíš tahle jeho slova projela znovu hlavou, pokračoval: „Viděli jsme faul na brankáře a s námi i celý stadion. Mysleli jsme si, že to rozhodčí vidí taky, jsou tam čtyři. Ale bohužel, tak jsme si vzali coach challenge. No a správně posouzené.“

Oporu ve svém úsudku dostal i od videokouče z tribuny. „Hned nám hlásil, že šlo o faul na brankáře. Ale vidět to bylo dobře hned. Jsme rádi, že to takhle dopadlo a branka neplatila. Byl to moment, který nám dal naději zápas vyhrát.“

A co vlastně ta desetitisícová pokuta? „Co myslíte?“ odvětil na tiskové konferenci Martinec.

Na upřesnění, že jeho klubu vyměřila APK flastr za kritiku rozhodčích, reagoval poker facem. Ani sval se mu v obličeji na pohled nepohnul: „O tom vůbec nevím. Rozhodčí jsme nikdy nekritizovali a nikdy to neděláme. Jen jsem zmínil, že se musíme připravit na oslabení, jelikož jich máme hodně.“

