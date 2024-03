Sedlákovi se snaží Hradec dostat do hlavy: To bylo jasný, oni takhle hrají

Lukáš Sedlák je výrazný hráč po všech směrech. Přitahuje pozornost. Jako klíčový útočník Pardubic je v sérii s Hradcem na ledě hodně, s ním na ledě se daleko víc útočí, než brání. Ale jeho styl taky fanoušky soupeře dráždí. Podstupuje hodně soubojů, někdy ho ustojí, jindy spadne. A to dráždí. „Sám jsem si helmu při pádu sundat fakt nestihl,“ kontruje kapitán Dynama. Jeho tým poprvé v play off prohrál, v Hradci padl po nájezdech a stav série je 2:1 pro Pardubice.

Jste překvapený, jak tuhá bitva to s Hradcem je?

„Ne, už před sérií bylo asi jasný, že to bude hodně vyrovnané a bude se počítat každý gól. Teď v Hradci jsme měli využít nějakou přesilovku. Bylo to na lopatě, v nájezdech já, Kauly (Martin Kaut) taky. Ale tam je to už vabank, padesát na padesát, komu to zrovna vyjde.“

Hradec měl skvělé oslabení. Zdálo se, že se zaměřil na vaše založení útoku a najednou zmizely vaše průlety do útočné třetiny. Cítil jste těžší práci?

„Jsou na nás připravení, my na ně taky. Každý zhruba ví, co druhý tým dělá. Ale myslím, že stejně jsme tam měli celkem dobré šance. Tomáš Hyka to tam dostal mezi kruhy, já taky.“

Přijde reakce zase od vás, že zkusíte změnu?

„Jo, každé play off je to stejné. Jeden něco vymyslí, druhý zareaguje a jedete znovu.“

Velkým bodem série je, že jakmile spadnete na zem, hned se řeší, že přehráváte a moc padáte. Jak vidíte souboje vy?

„Dnes jsem si třeba helmu sám nesundal při pádu, to jsem fakt nestihl. Ještě tam pan rozhodčí stál u zákroku, všechno dobře viděl. Jinak nic kontroverzního si dnes neuvědomuju. Jiné to asi nebude.“

Počítáte s tím, že s vaším stylem, kdy podstupujete dost soubojů, se vždycky bude něco hledat?

„Lidi budou furt něco hledat, budou se nám snažit dát něco najevo. Ale to je normální, jejich věc. Ať klidně pokračují, úplně mě to nerozhodí.“

Jste klíčový hráč Pardubic. Vnímáte, jak se vám Hradec snaží dostat do hlavy? Kevin Klíma tam třeba dost jasně gestikuloval, že jste zmíněný faul přihrál.

„Jo, to bylo jasný dopředu. Oni takhle hrají, už to bylo stejný v základní části. Normální.“

Jaký zatím máte pocit z celé série?

„Je hodně defenzivní, vidíte hodně soubojů, dost se hraje u mantinelů a jiné to asi nemůžeme čekat.“

Změnilo se, že Hradec už nemá tolik přečíslení. Něco jste překopali?

„Ta přečíslení spíš plynula z našich chyb, které jsme dělali. Věděli jsme, že hrají rychle a nastřelují puky od červené, někdy od vlastní modré. Snaží se k nám vletět rychle, občas nám pláchli, ale už to zvládáme lépe.“

