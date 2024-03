Forman ze Sparty: Žádná panika ani nervozita. Plán? Rychle to ukončit

Hraje už 11. play off v kariéře a všechny odehrál v dresu Sparty. Miroslav Forman má zkušeností na rozdávání. Třetí zápas sice nemusel do nastavovaného času jako předchozí dva, ale Pražané v něm museli třikrát dohánět třígólové manko. Povedlo se. K důležité výhře z libereckého ledu 4:3 přispěl důrazný útočník gólem a dvěma přihrávkami. „Máme hodně zkušený tým, takže v něm žádná panika ani nervozita nebyla. I když nám odskočili, tak jsme věděli, že šance přijdou,“ vysvětlil po zápase.

V utkání jste hned třikrát prohrávali. Je vítězství o to cennější?

„Byl to hodně náročný zápas. Celou dobu jsme dotahovali. Vždycky když se zdálo, že máme víc ze hry, dal nám Liberec gól. Naštěstí jsme dokázali ve třetí třetině rychle zareagovat na jejich trefu na 3:2. V otáčení zápasů jsme ovšem byli silní celou sezonu.“

Zápas se vydařil vám i celé lajně. Sedlo vám to nejvíc ze tří odehraných utkání?

„Hrálo se nám dobře a dali jsme tři góly. Už jsme měli spoustu šancí minulý zápas, ale bohužel se nám nepodařilo nic proměnit. Samozřejmě jsme rádi, že se nám to podařilo změnit.“

Bylo klíčové neztrácet víru, když jste museli pořád dotahovat?

Každý zápas je vyrovnaný, rozhodují detaily. Čím to, že závěry duelů jsou vždycky na vaší straně?

„Bylo super, že jsme si v základní části prošli spoustou zápasů, kdy jsme museli skóre otáčet. To nám určitě pomohlo.

Naopak vy jste si závěr utkání pohlídali s přehledem.

„Je super, že se nám to podařilo proti takhle silnému týmu, jakým je Liberec.

Vedete 3:0 na série. Nehrozí nějaké uspokojení?

„Bylo by ideální to ve středu dokončit. Liberec ale známe moc dobře a víme, že do zápasu dá zase všechno. Bude si chtít sezonu co nejdéle prodloužit. Určitě nic nepodceníme. Budeme hrát pořád stejně.“

